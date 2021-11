La excandidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, dijo que el debate actualmente debería estar centrado en la reforma tributaria y una nueva ley de minería, al comentar la reacción que tuvieron las empresas del sector minero ante las declaraciones que hizo la primera ministra, Mirtha Vásquez.

“Lo que deberíamos estar discutiendo ahora es, por ejemplo, cómo hacemos efectiva esa reforma tributaria que tanto anunciaron gobiernos y presidentes, pero que nunca se atrevieron hacer, y sobre la cual este gobierno ha puesto una propuesta concreta sobre la mesa, que nos permitiría recaudar 12 mil millones de soles adicionales cada año para poder invertir lo que necesitamos en salud, educación y vivienda”, aseguró.

En declaraciones a Ideeleradio también manifestó que se trataría de una “sobrerreación” del sector minero ante los dichos de Vásquez Chiquilin sobre el plan de cierre de cuatro minas en Ayacucho.

“No puedo dejar de señalar que curiosamente esto [la reacción de los empresarios] se da también en un momento que se ha puesto sobre la mesa una reforma tributaria. […] No vaya a ser que esta sobrerreacción del sector minero y sus voceros tenga que ver con la voluntad de no discutir, no aprobar, de no implementar este componente de la reforma tributaria. Mucho ojo con eso también”, apuntó.

Verónika Mendoza agregó que también es momento de hablar de una nueva ley de minería para promover la inversión y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de las poblaciones afectadas por esta actividad.

“Discutamos esa nueva ley general de la minería que se anunció también en el gobierno pasado. Recordemos cómo se formó una comisión ad hoc, cómo se dijo que se iba a proponer una serie de reformas a todo el marco normativo sobre la minería que no se hicieron. Debatamos esos temas de fondo y dejemos de lado estos discursos antidemocráticos que apelan a una vacancia que no tienen ningún asidero y que sería muy peligroso para nuestro país”, comentó.