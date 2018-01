Velásquez Quesquén: Monto de reparación civil de Odebrecht es precipitado e irresponsable

Velásquez Quesquén calificó de “precipitado e irresponsable” de parte del procurador ad hoc José Miguel Ramírez indicar que el monto de la reparación civil que debe pagar Odebrecht al Estado peruano es de más de 3 mil millones de soles, tal como se informó a través de Cuarto Poder.

“Tengo entendido que la reparación civil no es el objeto principal de un proceso penal sino es la consecuencia del mismo, entonces me parece precipitado e irresponsable hablar de 3 mil 400 millones de soles y que solo está remitido a tres proyectos. Y ¿qué hay si aparecen indicios o pruebas de que hay irregularidades en otros proyectos?”, recalcó en canal N.

Asimismo, Velásquez Quesquén destacó que se debe privilegiar conocer toda la verdad de parte de los funcionarios de la empresa Odebrecht sobre el pago de sobornos. Además, indicó que la Procuraduría debería especificar cuáles fueron los criterios que se utilizaron para definir el monto de la reparación civil.

Cuestionó que “el procurador Miguel Ramírez es un funcionario puesto por este gobierno, entonces ¿está defendiendo al Estado o está defendiendo a este gobierno? ¿al presidente?”.

“Veo que hay alguien interesado en que no declare el señor Barata. Apuro no hay para cobrar (la reparación civil) porque no lo van a poder cobrar, los proyectos no se pueden liquidar entonces eso puede esperar. Antes de dar cifras debería dar los criterios”, dijo.

Cabe destacar que la constructora brasileña Odebrecht evaluará su colaboración con la Fiscalía en el Perú en caso de que la Procuraduría Ad Hoc confirme el pago de 3,468 millones de soles como concepto de reparación civil. A través de un comunicado, la empresa criticó el elevado monto que es superior en comparación con otros países a los que se han llegado a acuerdos de colaboración eficaz.