Velásquez Quesquén: argumento de 'fuerza de choque' es para tomar políticamente al Apra

El congresista Javier Velásquez Quesquén (Célula Parlamentaria Aprista) consideró que el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato, ha demostrado “que tiene un afiebrado odio al Apra” al advertir la existencia de una presunta “fuerza de choque” al interior de la agrupación política.

“Yo creo que el fiscal Pérez ha demostrado que tiene un afiebrado odio al Apra. Este [la fuerza de choque] es un argumento para tomar políticamente al partido”, dijo el legislador en entrevista con RPP.

Para Javier Velásquez Quesquén , denunciar la presunta existencia de una "fuerza de choque", le quita seriedad a la investigación que se sigue por el pago de sobornos de la constructora Odebrecht a funcionarios y autoridades peruanas.

“La sola declaración de un aspirante a colaborador eficaz que no es aprista, que está buscando no ir la cárcel, que acusa a una persona que está muerta y que todavía no ha sido corroborada, nos hace ver que esta investigación es poco seria”, dijo.

Sin embargo, el congresista refirió que brindarán toda la información necesaria a la fiscalía, que el último jueves abrió una investigación preliminar para determinar la existencia o no de la denominada “fuerza de choque”, que según el ex vicepresidente de Petro-Perú, Miguel Atala, podría atentar contra su vida tras su confesión.

“Nosotros vamos a darle toda la información que necesita, pero no existe [la fuerza de choque]. De verdad que es condenable porque eso opaca un trabajo que debería ser serio”, precisó.

“Ni un fiscal ni una autoridad, por respetable que sea, nos va a asustar. Nosotros tenemos 93 años en la vida política del país y este tipo de persecuciones políticas las hemos tenido. Esto tiene rasgos de ser una persecución política”, agregó.