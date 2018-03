Velarde sobre el gabinete de Vizcarra: "Esperamos que escoja bien a la gente"

Tras el primer mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, consideró que la mayor parte del mercado - especialmente los inversionistas - esperaban que él tomará las riendas del país tras la renuncia de PPK.

"Uno ve que los empresarios tanto de fuera como locales lo esperaban (que asuma la presidencia)", refirió en conferencia de prensa.

"Hay que confiar en que va escoger bien (a los miembros de su nuevo Gabinete). ( Martín Vizcarra) es una persona sensata y equilibrada que estoy seguro que va escoger bien a la gente. En todo caso, pueden quedar algunos viceministros pero le corresponde a él escoger. Entrometerse en eso es (impropio). Esperemos que escoja bien a la gente", remarcó Velarde.

A reglón seguido, previó que tras la asunción de Vizcarra la incertidumbre "se calme". Por lo que lo recomendable es promover la unidad.

"Lo sensato políticamente - incluso - por más que a uno no le pueda gustar esta transición, es dar la impresión de unidad en los primeros meses que es el escenario que esperan todos. Toda esta situación de tensión puede continuar por un tiempo, pero no me atrevo a hacer un análisis mayor", precisó.

Finalmente, opinó que las decisiones que tome Vizcarra sobre la política económica y próximo gabinete será tomado en cuenta por el sistema financiero. "Confiamos en que haga bien las cosas", dijo.