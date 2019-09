El fiscal superior Rafael Vela Barba, coordinador del equipo especial para el caso Lava Jato, detalló que hasta el momento desde el Ejecutivo, específicamente de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y Energía y Minas, no les han solicitado información sobre el caso Gasoducto Sur Peruano.

Esto, al responder sobre el arbitraje que se está llevando a cabo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), planteado por la empresa Enagás contra el Estado peruano.

"No nos han pedido nada (los ministerios). No puedo comentar sobre la estrategia del Estado (pero) no nos han pedido nada", señaló en una entrevista a Exitosa.

Rafael Vela recordó que los beneficios que se otorgan se basan en que la información a la que accedan gracias a la colaboración eficaz, incluyendo datos que permitirán iniciar investigaciones contra otras empresas o abrir investigaciones sobre proyectos adicionales, o para que sean utilizados en procesos a nivel nacional o internacional.

"Dentro del acuerdo de colaboración eficaz hemos homologado [...] que cualquier información que provenga del acuerdo de colaboración eficaz es pasible de ser utilizada contra la empresa o cualquiera de los consorciados en cualquier litigación, nacional e internacional relacionada con el tema", destacó.

Sin embargo, el fiscal superior evitó comentar sobre la estrategia que pueda estar asumiendo el Estado peruano ante el arbitraje que afrontará por el caso Gasoducto Sur Peruano, aunque destacó que la cláusula que permite usar los datos de la colaboración en otros procesos fue solicitada por el procurador Jorge Ramírez.