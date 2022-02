El jefe de Gabinete, Héctor Valer, intentó minimizar las denuncias que pesan sobre él por violencia familiar contra su esposa y su hija.

Incluso, ironizó sobre el tema. “Vengo a absolver preguntas sobre mi pasado tenebroso”, manifestó durante la conferencia de prensa que realizó para abordar el tema.

Luego dejó en evidencia que acudirá a argucias legales para intentar dejar atrás las imputaciones en su contra.

Según Valer, desconocía las acciones que emprendieron su esposa Ana Montoya Leo -fallecida hace tres meses-, y su hija, Catherine Valer Montoya, y dijo que recién tomó conocimiento de ellas hace un día medio.

En el 2016, Valer Montoya y su esposa lo denunciaron por violencia familiar. A la primera, según el parte, “le propinó bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo”, mientras que a la segunda “un puñete en el rostro y un empujón contra el suelo”.

Ello motivó que el Noveno Juzgado de Familia admitiera la denuncia en su contra y otorgó medidas de protección a favor de su esposa.

Al respecto, Valer llegó a calificar de “nula” dicha resolución judicial “porque la prueba planteada no pertenece a la demandante, el certificado médico legista podría ser falsificado, no hay firma alguna de mi esposa”, argumentó

Luego dijo que no se consignaron sus declaraciones, por lo que no hubo el debido proceso. Además, indicó que denunciará a la jueza que emitió la resolución.

¿ Qué dicen los abogados?

El abogado penalista Luis Lamas Puccio y la abogada Yvana Novoa Curich coincidieron en señalar que la medida de protección que emitió el juzgado de familia a favor de su esposa “no es nula” tal como lo pretende hacer creer el jefe del Gabinete.

“De ninguna manera es nula. Es una resolución que persigue advertirle al denunciado/investigado (Valer) que no continúe con esa actitud que ha sido objeto de cuestionamiento (... ). Es una advertencia que tiene todo su peso y valor legal”, expresó a Gestión Lamas Puccio.

Mientras tanto, Novoa Curich manifestó a este diario que el hecho de que la resolución no lleve la firma de la esposa de Valer no implica que esta sea nula.

En torno a la descalificación que hace Valer al decir que no fue notificado, la también docente de la clínica jurídica de Violencia de género en la PUCP refirió que lo que predomina es buscar evitar la indefensión de una persona, por lo que esta supuesta omisión no invalida la resolución.

Tibiezas y críticas

Las ministras Dina Boluarte y Katy Ugarte se pronunciaron tibiamente sobre las imputaciones contra Valer.

Boluarte se limitó a señalar que rechaza todo tipo de violencia “venga de donde venga”. Mientras que el Ministerio de la Mujer, a través de un comunicado, instó a que se esclarezcan e investiguen las denuncias.

Sin embargo, otros sectores insistieron en que el presidente Castillo remueva a Valer. El Partido Morado adelantó que no le dará el voto de confianza (ver reacciones).

En tanto, la Defensoría del Pueblo sostuvo que ministros que mantienen acusaciones de violencia familiar o niegan la diversidad sexual no pueden continuar en el cargo. “Consideramos que la designación del actual Gabinete transgrede los mandatos constitucionales de lucha contra la corrupción y el delito. Por ello, corresponde al presidente recomponer su Gabinete en el más breve plazo”, apuntó la Defensoría.

Premier amenaza al Congreso con eventual cierre

El presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, reveló su estrategia ante la posible negación del voto de confianza por parte de la oposición del Congreso.

“Si a nosotros no nos dieran el voto de confianza, cumpliremos lo que dice el Congreso. Nos iremos, se reestructurará el Gabinete y habrán perdido lo que buscan los otros congresistas, la primera bala de plata del Congreso, para (que) luego el señor presidente (pueda) utilizar la bala de oro, que es la disolución del Congreso”, apuntó en conferencia con clara amenaza.

El escenario se pone más complicado para el Parlamento. El oficialismo adelantó que no le dará el voto de investidura. Así lo anunció en RPP la legisladora Margot Palacios. “Gabinete representa la consolidación de la derecha autoritaria y neoliberal impulsada por el propio Gobierno en contra del Perú”, tuiteó.

Su aliado, Juntos Por el Perú, tampoco respaldará a los ministros y exige la renuncia de Valer.

En tanto, el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Ejecutivo contra la Ley 31355 que interpreta la cuestión de confianza regulada. La votación quedó cuatro votos a favor y dos en contra.

¿Qué significa esto? El expresidente del TC, Ernesto Álvarez Miranda, explicó a Gestión que con el fallo el Gobierno no podrá plantear cuestión de confianza en materias exclusivas del Congreso, como la elección de miembros para el TC. Asimismo, tampoco podrá hacerlo cuando se traten reformas con modificación a la Constitución. No obstante, hoy el Ejecutivo sí puede presentar una cuestión de confianza en cualquier momento ante un proyecto de ley, política gubernamental o por la permanencia de un ministro. Sobre estos escenarios, no hay nada en el fallo. “No debe existir la cuestión de confianza, pero sí el voto de confianza, que es una coordinación entre el presidente y el Congreso”, anotó.

