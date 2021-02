Política







Vacunagate: ¿Quiénes son los congresistas que no han informado si se aplicaron la vacuna de Sinopharm? De acuerdo a documento publicado en el portal web del Congreso, 22 legisladores no cumplieron con presentar el documento. Carmen Omonte, Carlos Almerí y Juan Huamán desmienten que no hayan acatado la disposición.