La excanciller Elizabeth Astete aseguró que quizás la exministra de Salud Pilar Mazzetti puede haber estado “distraída” cuando le explicaba al presidente Francisco Sagasti las razones por las cuales pensaba vacunarse contra el COVID-19 con la dosis de Sinopharm.

Ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, indicó que ambas se encontraban en un espacio reducido y que tal vez Mazzetti “miró a otro lado” mientras ella “solamente miraba” al mandatario.

“La verdad es que la ministra Mazzetti acaba de señalar que no recuerda haber escuchado la conversación con el presidente, así es que yo no tengo por qué dudar de su palabra”, expresó.

“Estábamos en un espacio relativamente reducido, pero ella puede haberse distraído, puede haber estado mirando a otro lado, yo estaba solamente mirando al presidente. Eso es lo que puedo decir al respecto”, añadió.

Como se recuerda, Mazzetti aseguró que no tiene “ningún recuerdo” en el que el presidente Francisco Sagasti haya dado su anuencia para que la entonces ministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete se vacunara.

“Para dejar claro que el día que nos hemos reunido en Palacio y posteriormente en la conversación que menciona la doctora Elizabeth, me temo que de eso no tengo yo recuerdo, no tengo ningún recuerdo en donde presidente haya asentido cosa semejante”, expresó.

Mazzetti Soler también remarcó que bajo juramento declaró sobre el mismo tema ante la comisión investigadora del ‘Vacunagate’ del Ministerio de Salud (Minsa), que estuvo presidido por el exministro Fernando Carbone.

“Me temo que esa parte de la conversación, o no he estado, no he tenido conocimiento de esa parte de la conversación, y eso sí tengo que dejarlo en claro. Si tuviera recuerdo de eso inmediatamente lo diría porque sé que en la comisión de investigación he estado bajo juramento y bajo juramento he dicho lo mismo”, acotó.