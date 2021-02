El ministro de Salud, Óscar Ugarte, informó este domingo que el presidente Francisco Sagasti le indicó que todos los funcionarios que recibieron la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) del laboratorio Sinopharm quedarán fuera.

Esto se da luego que el exviceministro de Salud Pública Luis Suárez y la excanciller Elizabeth Astete renunciaron a su cargo tras recibir la vacuna contra el coronavirus en septiembre del 2020 y en enero del 2021, respectivamente.

“Sí, el presidente ha dado esa orden, todo aquel que se ha vacunado queda afuera”, señaló Ugarte luego de tener una conversación previa con el mandatario Sagasti en diálogo con Cuarto Poder.

Asimismo, señaló que el presidente Sagasti y la presidenta de Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, no tenían conocimiento sobre la vacuna que recibió la exministra Elizabeth Astete. En ese sentido, comentó que se creará una comisión para investigar qué otros funcionarios recibieron la dosis.

“He informado a la premier y al presidente, he nombrado una comisión que investigue para saber cuántas vacunas llegaron y a quiénes se han vacunado. Esta comisión lo va a presidir el exministro de Salud Eduardo Carbone y otros miembros de la alta dirección”, señaló.

“Al informarle al señor presidente, dijo veamos de inmediato. No, no él no tenía conocimiento, ni Bermúdez, recién se han enterado a raíz de esto”, agregó el ministro de Salud.

El exviceministro de Salud Luis Suárez, mediante un comunicado, informó que recibió la candidata vacuna contra el coronavirus de Sinopharm en septiembre 2020.

Asimismo, Elizabeth Astete renunció a su cargo como ministra de Relaciones Exteriores y confirmó que recibió la vacuna contra el coronavirus (COVID-19) del laboratorio chino de Sinopharm.