El debate en el Pleno del Congreso empezó luego de que Roberto Pereira, abogado del presidente Martín Vizcarra, expuso sus argumentos jurídicos en contra de la moción de vacancia.

La primera en tomar la palabra fue la vocero de la bancada del Frepap, María Teresa Céspedes, quien adelantó la postura de este grupo en favor de la vacancia presidencial.

“¿Qué ejemplo puede dar a las futuras generaciones, a los nuevos jóvenes políticos, si él (Martín Vizcarra) no tiene una conducta proba?”, cuestionó. En otro momento añadió: “Somos representantes del pueblo, votaremos por una vacancia que inicie un proceso de transparencia en la política peruana”.

Por su parte, el congresista Daniel Urresti, vocero de Podemos Perú, sostuvo que el presidente de la República ha demostrado su falta de liderazgo en seguridad, al dejarse grabar por alguien de su entorno cercano.

Opinó también que los audios del caso Richard Cisneros “revelan un ambiente sórdido, impropio” y probables delitos. “El señor Martín Vizcarra cierra su mandato como un pie de página en la historia de la República. De aquí a julio (de 2021), Vizcarra habitará Palacio pero será un muerto viviente”, expresó.

No obstante, señaló que no existe consenso en el Parlamento para destituir al mandatario. “No va a haber vacancia, porque no vamos a llegar a los votos”, dijo en su intervención.

En la misma línea, el congresista de Podemos Perú José Luna Morales consideró que Vizcarra “no tiene capacidad moral para gobernar el Perú”. “Creo que todas las bancadas estamos de acuerdo en que hay delito”, acotó.

En tanto, María Barotolo Romero, congresista de Unión por el Perú, sostuvo que los audios revelan cómo Vizcarra y gente de su entorno “se ponen de acuerdo para mentir”.

"Exijo que (los congresistas) den el ejemplo, que aquel que mienta asuma su responsabilidad y sea un ejemplo para el país.

Fuerza Popular y APP

Desde Fuerza Popular, la parlamentaria Martha Chávez expresó su respaldo a la vancia y señaló que los eventuales efectos negativos de esta decisión solo serían el resultado de la conducta del jefe de Estado.

“No creo que seguir los cánones constitucionales vaya a generar algún daño, y si fuera así, sería responsabilidad del presidente, que no ha estado a la altura de su cargo (...). No podemos dejar que siga un minuto más", dijo en el Pleno.

En ese sentido, recordó que en los audios se le escucha coordinar con personas de su entorno más cercano, como la exasistenta Karem Roca, para brindar información presuntamente falsa sobre hechos relacionados con la contratación de Richard Cisneros en el Ministerio de Cultura.

“No podemos mantener en el cargo a una persona que no merece estar en el cargo (...). Los peruanos respetamos la verdad, la justicia. No podemos ser cómplices. Si (Vizcarra) pretendió utilizar su poder y amenazar a dos o tres personas para que sean comparsa de un complot contra la verdad, los congresistas no tenemos por qué seguir esa misma ruta”, argumentó.

Omar Chehade, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso, opinó que el mandatario debería renunciar a su cargo, por estar “absolutamente deslegitimado para gobernar”.

“Este es un juicio político, más allá de que no haya los votos (para la vacancia). El presidente debería renunciar por decencia (…). Por supuesto que la Fiscalía debe seguir investigando, pero si no renuncia hoy, será un ‘pato cojo’”, fueron sus palabras.