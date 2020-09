Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar la medida cautelar para suspender el proceso de vacancia presidencial contra Martín Vizcarra en el Parlamento, cuya moción se debatirá y someter a votación este viernes 18.

El vocero alterno de Acción Popular, Ricardo Burga, felicitó al TC y detalló que con dicha decisión, el mandatario deberá acudir mañana al pleno “y no mandar a su emisario o abogado”.

“Es invitado. Legalmente no tiene obligación de venir, pero en las actuales circunstancias le debe una explicación al país y a la representación nacional. Tiene que rendir cuentas sobre estos audios de la vergüenza”, acotó a Canal N.

A su vez, la vocera alterna de Alianza para el Progreso (APP), Carmen Omonte, afirmó que “lo saludable para nuestra democracia” es que Vizcarra acuda al Parlamento “con tranquilidad, con humildad” para dar sus descargos a serios cuestionamientos, pues “el país necesita respuestas”.

“Consideramos que el segundo paso, que es de la vacancia, no prosperaría. Tampoco se tienen los votos, por tanto el presidente no debería tener ningún temor ni inseguridad respecto a los votos y simplemente acudir con serenidad ante la institución”, manifestó.

En tanto, Carlos Mesías (Fuerza Popular) pidió respetar la decisión del TC, aun cuando exista el riesgo de una sustracción de la materia, pero reiteró que su bancada no apoyará una eventual vacancia presidencial.

“Hay que esperar lo que pueda pasar el día de hoy, puede salir un audio comprometedor y desestabilizador de la presencia del presidente, pero esperamos que eso no suceda por el bien del país”, anotó.

Por su parte, José Núñez (Partido Morado) consideró que la actual coyuntura no es favorable para el país y agregarle una crisis política “puede hacer mayor daño a la inversión”. No obstante, cree “saludable” que Vizcarra acuda al Congreso a dar las explicaciones del caso.

“Creo que no va a prosperar [la moción de vacancia], pero le diría al presidente que es una excelente oportunidad para dar una explicación real a la población. Ya no es el momento de buscar culpables, cómo es que se expusieron los audios. No es relevante en este momento”, subrayó.

Finalmente, José Vega, vocero de la bancada de Unión por el Perú (UPP), señaló que el TC le ha “dado la razón” al Legislativo porque no ha admitido la medida cautelar, con lo cual Vizcarra deberá acudir al Congreso este viernes. También remarcó que el mandatario ya está “deslegitimado” y por lo tanto, debe ser vacado.

“El Tribunal no tiene facultades para frenar el mandato a un poder constituido como el Parlamento. Nosotros consideramos que el TC nos ha dado la razón porque no ha admitido la medida cautelar y debe acudir al Congreso este viernes”, manifestó.

Como se recuerda, el TC admitió la demanda competencial sobre la vacancia presidencial, pero rechazó la solicitud de medida cautelar interpuesta por el Poder Ejecutivo para suspender el proceso contra Martín Vizcarra en el Congreso.

De este modo, el mandatario tendrá que acudir ante el Parlamento por la moción de vacancia por incapacidad moral. La sesión de este viernes se iniciará a las 9:00 horas y Vizcarra tendrá 60 minutos para ejercer su derecho a la defensa.