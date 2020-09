Karem Roca, asistente administrativa del Despacho Presidencial, aseguró que no grabó los audios con el mandatario Martín Vizcarra y el cantante Richard Cisneros –más conocido como ‘Richard Swing’- y dejó en claro que no es parte de ningún complot.

Ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, la funcionaria dijo sentirse sorprendida con la difusión de las grabaciones y señaló que los mismos le llegaron de manera anónima.

“En absoluto, lo niego en lo absoluto, yo no grabé esos audios y me gustaría que pasen una pericia. No he manipulado, a mí me han llegado también anónimamente y soy la más sorprendida de todo esto porque a nadie le gustaría estar en mi lugar y escuchar cómo la persona que uno quiere te trata de esta manera”, expresó.

En ese sentido, Roca Luque manifestó que no piensa hablar sobre las reuniones con ‘Richard Swing’ porque “se está haciendo un circo de todo esto”. También afirmó que no piensa hablar en contra de nadie.

“Yo soy responsable con mis actos y siempre desde la primera convocatoria que me ha hecho el Congreso yo he asistido, incluso sin abogado. Yo no voy a hablar respecto a esas reuniones porque están haciendo un circo de todo esto”, subrayó.

“No soy política, no tengo intereses políticos, no soy parte de un complot y no voy a hablar en contra de nadie porque no es mi estilo”, añadió la funcionaria.

En ese sentido, Karem Roca también aclaró que no se reunió con los integrantes de la Comisión de Fiscalización y que no conoce a su presidente, Edgar Alarcón.

“No conozco a ninguno de ellos, no me he reunido con ellos, no he hecho intercambio de nada y soy la más interesada. Me están culpando de algo que no he hecho”, remarcó.