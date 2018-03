Vacancia presidencial: 8 cosas que debes saber sobre el proceso contra PPK

El presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, se enfrenta a su segundo voto de vacancia en tres meses, lo cual plante la posibilidad de que sea destituido de su cargo antes de fines de esta semana.

Los legisladores de la oposición lo acusan de mentir para ocultar sus vínculos con Odebrecht SA, constructor brasileño en el centro de una investigación de corrupción y sobornos en todo el continente, conocida como Lava Jato. PPK también es acusado de recibir de Odebrecht donaciones para su campaña electoral.

El mandatario de 79 años ganó algunos nuevos aliados después de indultar al expresidente Alberto Fujimori, tras la votación del 21 de diciembre en la que Kuczynski evitó por poco el impeachment. Sin embargo, ahora necesitará un apoyo más amplio para salvar su presidencia de 20 meses.

1. ¿De qué está acusado Kuczynski exactamente?

Los legisladores de la oposición alegan que el veterano de Wall Street mintió en repetidas ocasiones el año pasado sobre los pagos de Odebrecht a Westfield Capital Ltd., un banco de inversión boutique que él posee. Westfield fue contratado por Odebrecht entre el 2004 y 2007 para recibir asesorías sobre financiamiento de proyectos de infraestructura que se adjudicó con el Gobierno peruano. Kuczynski fue ministro de Economía y Finanzas y jefe de gabinete entre el 2004 y 2006.

2. ¿Cuál es la nueva evidencia?

La moción de vacancia admitida para debate la semana pasada cita informes recientes que sugieren que Kuczynski podría haber sabido sobre los contratos de Odebrecht con Westfield y First Capital, una compañía propiedad del ex socio comercial del presidente, Gerardo Sepúlveda. Un informe confidencial sobre las cuentas bancarias de Kuczynski se filtró a los medios locales, que informaron que los pagos pasaron de Westfield a Kuczynski desde el 2005 hasta que asumió la presidencia en el 2016.

3. ¿Cómo respondió Kuczynski?

PPK dijo que no tenía conocimiento de los acuerdos de Westfield con Odebrecht mientras ocupaba el cargo porque entregó la empresa a Sepúlveda. Reconoció que, como accionista único de Westfield, recibió un dividendo de los servicios que le brindó a Odebrecht después de que dejó el gobierno en el 2006. Reconoció haber asesorado a First Capital en un proyecto de Odebrecht en el 2012 antes de postularse para la presidencia, pero niega haber otorgado a la compañía cualquier favor mientras estuvo en el gobierno. Él dice que el informe sobre sus cuentas bancarias tiene imprecisiones.

4. ¿Cuál es el papel de la oposición?

El gobierno acusa a los partidos de izquierda que encabezan el impeachment de buscar castigar a Kuczynski por la liberación de Fujimori y posicionarse con miras a las elecciones municipales de octubre. El partido más grande en el Congreso, Fuerza Popular, ha estado presionando por la renuncia de Kuczynski desde antes del voto de vacancia de diciembre y dice que apoyaría al vicepresidente Martín

Vizcarra si él asume la presidencia. El gobierno acusa a Fuerza Popular de intentar tomar el control del poder Ejecutivo. Dicho partido también busca expulsar al fiscal general y destituir a los jueces del más alto tribunal del Perú.

5. ¿Las donaciones de campaña son un problema?

Sí, para Kuczynski pero también para la oposición. El ex presidente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, dijo a los fiscales en febrero que la compañía dio dinero para las campañas de cuatro candidatos presidenciales en la campaña del 2011, incluyendo a Kuczynski y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que es la hija del ex presidente. Todos niegan haber recibido dinero, aunque las últimas encuestas de opinión sugieren que el público no les cree.

6. ¿Cómo funciona el impeachment en el Perú?

La oposición usa un artículo de la Constitución peruana que le permite al Congreso expulsar al presidente por “ incapacidad moral permanente”. La moción fue admitida para debate el 15 de marzo con 87 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones. Los legisladores celebrarán un debate y una votación final el 22 de marzo después de que el presidente haya hecho su defensa en el Congreso. La moción necesita 87 votos para destituirlo. La vacancia entra en vigencia tan pronto como el Congreso informe al presidente o al jefe del gabinete.

7. ¿Ganará la oposición esta vez?

Podría definirse por solo unos pocos votos. Si bien los dos partidos de izquierda que inicialmente propusieron la moción de vacancia la apoyan con todo, otros partidos de oposición carecen de consenso y no han tomado una decisión final. No todos los legisladores que votaron para admitir la moción la semana pasada están a favor del impeachment. Fuerza Popular, que tiene 59 de los 130 escaños en el Congreso, está ampliamente a favor, aunque algunos de sus miembros planean abstenerse y eventualmente abandonar el partido, según medios locales. Teneo Intelligence, un asesor de riesgo político con sede en EE.UU., dijo el 16 de marzo que hay un 70% de probabilidad de que Kuczynski sea vacado.

8. ¿Quién se hace cargo si el presidente es destituido?

El primer vicepresidente, Martín Vizcarra, tiene derecho a asumir la presidencia del Perú hasta el 2021, cuando expira el mandato del gobierno. Si él declina, la responsabilidad pasaría a la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz. Si ella también rechaza asumir la función, el presidente del Congreso convocará elecciones generales y dirigirá el gobierno de manera temporal. Mientras que Aráoz ha dicho que renunciaría en señal de protesta si Kuczynski es forzado a dejar el cargo, Vizcarra no lo ha hecho, lo que provocó que algunos legisladores del partido gobernante cuestionen su lealtad al presidente.