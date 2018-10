La vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, afirmó esta tarde que "suceda lo que suceda" ella no dejará Fuerza Popular , remarcó que se quedará hasta el 2021, "haciendo lo que vino a hacer" al Parlamento.

"No me voy a ir del partido, no voy a dejar a Keiko Fujimori , la voy a acompañar en el sueño de un país mejor. Es una decisión personal, yo tengo valores, principios y yo me quedo hasta el final, hasta el 2021, en Fuerza Popular para terminar de hacer lo que vine a hacer, reformas", sostuvo en diálogo con la prensa.

La parlamentaria aseveró que tras la reunión de emergencia que mantuvo su bancada el día sábado se ha tomado la decisión de "reestructurar el partido, mejorar la toma de decisiones y la estrategia comunicacional" del mismo.

En esa línea, dijo entender que la licencia solicitada por Daniel Salaverry es "para mantener la independencia de la mesa y evitar pues que se le ataque".

"Es para evitar que se le diga que él responde a Fuerza Popular, él manifiesta que lo que él busca es garantizar la independencia en el desempeño del cargo, es una licencia temporal y no tiene nada que ver con nuestra reunión del sábado", señaló.

Asimismo, Letona se pronunció respecto a lo dicho por su ex colega de bancada Francesco Petrozzi quien reveló que Fuerza Popular obligó a sus congresistas a mostrar su voto en la elección de la Mesa Directiva del Parlamento.

"Francesco Petrozzi es mi amigo, yo no me voy a referir a sus comentarios, porque no solamente me duelen, sino que creo que está absolutamente equivocado, entonces, yo no voy a hacer ningún comentario más sobre él", manifestó.

"Lo de enseñar el voto fue en respaldo a nuestra Mesa Directiva, no fue muestra el voto porque pensamos que te vas a ir, yo jamás hubiera dudado de Francesco Petrozzi, conozco la clase de persona que es y jamás hubiera dudado de él. Me preguntó y le dije que era un acuerdo de la bancada", explicó.

Finalmente, la legisladora se refirió al caso cócteles y a la imputación que le hace el Ministerio Público a su lideresa Keiko Fujimori . Calificó de "inadmisible", en ese sentido, que se pretenda decir que su partido albergó a una organización criminal.

"Dejé mi trabajo para venir a trabajar a través de un partido político por el país, yo no me he juntado con una amiga de años para venir a delinquir, eso es inadmisible, eso es una barbaridad jurídica y no lo voy a permitir", declaró.