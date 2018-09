La vocera de Fuerza Popular, Úrsula Letona, consideró que en caso el presidente Martín Vizcarra pida una cuestión de confianza en su mensaje a la Nación, este sería "un pésimo mensaje" hacia la ciudadanía.

"[La cuestión de confianza] podría ser un pésimo mensaje: no quiero que me investiguen, este Congreso molesta, lo cierro, este fiscal no me gusta, sáquenlo, y es que la verdad es que hay que respetar la institucionalidad y ese es un llamado que yo vengo haciendo como vocera de Fuerza Popular hace buen tiempo al presidente", sostuvo en diálogo con Canal N.

Dijo, en esa línea, no creer que le haría bien mandatario exigir una cuestión de confianza " considerando que aún no ha podido deslindar la relación con José Luis Cavassa, no ha podido deslindar la relación con Antonio Camayo".

"No ha tenido el deslinde con todas las denuncias que se vienen realizando", recordó.

Letona indicó que "no habrían motivos" para que Martín Vizcarra haga uso de esta prerrogativa constitucional, puesto que el Congreso está "dentro de los plazos del cronograma aprobado por unanimidad".

Opinó, en ese sentido, que una cuestión de confianza "le haría daño al país".

"Espero que el presidente piense en el país y en el daño que estas situaciones le hacen al país, de ser el caso, el presidente también está en su derecho de evaluar esta posibilidad, nosotros la analizaremos", señaló.