Urpi Torrado, CEO Datum Internacional, considera que Castillo debe hacer cambios en su Gabinete, pero advierte que si escoge una vez más a ministros sin filtros su desgaste será mayor.

¿La población percibe un doble discurso por parte del presidente Pedro Castillo?

Más que doble discurso, lo que la gente ve es incapacidad para gobernar, no hay mensajes claros. Incluso (ve) que hasta hay ausencia del presidente. Eso deja muchos vacíos que son llenados a veces por la oposición o por el imaginario colectivo, y precisamente porque no hay una comunicación clara por lado de Palacio y directamente del presidente.

En reiteradas oportunidades se le ha pedido al presidente que comunique. ¿Esta falta de comunicación se debe a una falta de asesoría o es que realmente no le interesa hacerlo?

Hay una mezcla de todo, tiene que ver también con la inexperiencia política con la que llegan los asesores. Es la primera vez que pasa en la política peruana que el presidente no tiene ni seis meses de haber juramentado y ya tiene dos gabinetes e incluso estamos frente a un ministro censurado.

Efectivamente sus gabinetes han sido cuestionados...

Ninguno de los dos gabinetes ha logrado pasar la evaluación o generado cierto entusiasmo en la población. Todos estos tropiezos hacen que distraigan la atención del presidente y el rumbo no esté claro y termina en estos errores de comunicación. Por eso es la suma de todo.

¿Cuánto le puede ayudar el presentar un nuevo Gabinete?

Es curioso, porque siempre los cambios de Gabinete generan expectativas, entusiasmo. Cuando los presidentes lo cambian su popularidad sube, pero en el caso de Castillo no ha sido así.

¿A qué se debe esto?

A que la población también ve que los gabinetes duran poco tiempo y es una señal de que el presidente o no tiene equipo o no está rodeado de la gente adecuada, o no sabe escoger y filtrar a los profesionales. En este caso hay un desgaste del Gabinete actual, la popularidad del presidente ha seguido disminuyendo y hay una brecha muy grande.

¿Debe cambiar ministros?

Hay la necesidad de un cambio y de recuperar las expectativas de la población.

Si nuevamente escoge un Gabinete que no pasa los filtros mínimos el desgaste va a ser mayor.

¿Ya la gente dejaría de confiar totalmente en Castillo?

Claro. En regiones como el sur, donde todavía hay más aprobación, incluso allí su popularidad viene cayendo. Y eso claramente nos dice que los votantes de Castillo ya están decepcionados. Hay un proceso, y si él no logra dar señales claras de que tiene las riendas de su gobierno va a seguir perdiendo (confianza).

Desde un inicio se le dijo al presidente Castillo que se alejara de Vladimir Cerrón. ¿Este último se llevaba la carga más crítica o Castillo?

Todavía un sector de la población ve que existe una cercanía entre Castillo y Cerrón, pero la crítica de la población no es hacia Cerrón si no hacia las decisiones del presidente sobre con quién decide aliarse. Entonces las críticas son directamente hacia el presidente. Finalmente, la cabeza del Gobierno es el presidente y terminan cuestionando la capacidad de tomar decisiones de mandatario.

¿Los conflictos sociales han impactado a tal punto que la población percibe que este es un gobierno débil?

La debilidad del Gobierno no solo viene por la falta del manejo de conflictos sociales sino también por la falta de una posición. Dice no a la inversión privada, no a la minería, (luego) dice sí a la inversión privada, sí a la minería. La debilidad del Gobierno no solo viene por la falta del manejo de conflictos sociales sino también por la falta de una posición. Dice no a la inversión privada, no a la minería, (luego) dice sí a la inversión privada, sí a la minería.

¿También entre el Gobierno?

Hay mensajes contradictorios incluso por parte de la jefa del Gabinete, Mirtha Vásquez, y del presidente Castillo, eso genera debilidad, pues se ve que el Gobierno no tiene un rumbo claro. Eso hace también que los conflictos sociales avancen.

¿Lo debilita el que Las Bambas suspendiera sus operaciones?

El 70% de la población está en contra del cierre de las minas. Hay diferencias de posiciones, pero en general es pro inversión privada y minería con algunas regulaciones. El que el Gobierno no pueda manejar la situación de los conflictos sociales sí debilita la imagen del Gobierno.

¿Cuáles serán los principales reclamos que hará la población el próximo año?

Es bastante complicado. Por un lado, el tema económico a nivel familiar e individual es lo más importante para la población, que reclama la reactivación de la economía.

Va de la mano de otros problemas, como el de la corrupción y seguridad ciudadana. Hay mucha preocupación sobre la solución que se les pueda dar. Por otro lado, está el covid.

¿Aparte del avance de la vacunación el Gobierno ha tenido algún otro logro destacable?

En las encuestas que hemos realizado, algunos ciudadanos se refieren al bono como algo destacable, positivo. Luego no hay mayores logros o cosas importantes que destaque la población.

¿Sería creíble que Castillo anuncie que se pegó hacia el centro?

La población no entiende ni de derecha ni de izquierda, la gente es mucho más pragmática. Lo que desea ver son resultados, solución a los problemas. Poder trabajar, tener educación para sus hijos, que le alcance el dinero para pagar los gastos.

La oposición tiene una tarea pendiente

Pendiente. Los cuestionamientos por parte de la población también alcanzan a la oposición. Ello se debe a que no ha logrado tener una posición única, refiere la CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado. “Eso da la sensación a la población de que cada una defiende sus propios intereses y no los del país”, anotó.

Añadió que por otro lado existe la necesidad de renovación de cuadros políticos, tarea que no llevan adelante pese a que es algo que se les ha recomendado desde hace mucho tiempo. “Hay un trabajo (pendiente) en el Congreso y dentro de las propias organizaciones”.