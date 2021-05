La gerenta general de Datum Internacional, Urpi Torrado, señaló que la actual campaña electoral en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, tiene el mayor antivoto respecto de procesos electorales pasados.

“Siempre las campañas de segunda vuelta son así, tiende la población y el país a polarizarse, tiende a haber confrontación de fuerzas; sin embargo, en esta campaña en particular hay mucho más antivoto que en otras campañas o en otras elecciones que hemos vivido en el Perú”, sostuvo en entrevista en Canal N.

Según la última encuesta de Datum Internacional para Perú21, el candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo alcanza el 44% de las preferencias, mientras que la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, el 34%.

Además, el voto en blanco o viciado ha disminuido de 15% a 11%, mientras que quienes aún no han decidido su voto pasa de 18% al 11%.

Al respecto, Urpi Torrado consideró que el hecho de que la brecha entre ambos aspirantes al sillón presidencial se haya acortado, está relacionada a que el número de personas indecisas ha disminuido.

“Todos los votos que se han movido no han salido del otro candidato, han salido de los indecisos. Si sumamos blancos, nulos y no sabe, sumaban 33% la medición pasada, ahora suman 22%, entonces, hay 11 puntos que se han ido hacia los dos candidatos, en mayor medida hacia Keiko y ya lo habíamos anticipado en la encuesta anterior”, explicó.

“Hicimos un cruce de intención de voto en primera vuelta y veíamos que el perfil ideológico, el perfil electoral de estas personas que estaban en el grupo de indecisos tenían una mayor coincidencia ideológica, política, con Keiko Fujimori. Más con ella que con Pedro Castillo”, añadió.

Finalmente, consideró que el crecimiento de Keiko Fujimori se debe a que pudo iniciar su campaña, viajando al interior del país, ya que en un primer momento no tuvo permiso del Poder Judicial.

“Creo que son varios factores, por un lado el hecho de que Keiko Fujimori empezó a viajar. La primera medición que hicimos ella no tenía permiso de viajar, no solamente no estaba viajando sino que comienza la campaña tarde, mientras que Pedro Castillo pudo celebrar desde el mismo domingo 11 de abril, ella tuvo que esperar al conteo de votos para ver si, efectivamente, pasaba al segundo lugar porque la distancia con el tercer lugar era muy pequeña”, acotó.