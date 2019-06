Unión Venezolana: “Más de la mitad de quienes salen de Venezuela no pueden acceder a pasaporte”

La exigencia de pasaporte a los ciudadanos venezolanos que busquen ingresar al Perú afectará a más de la mitad de ellos, sostuvo el presidente de la ONG Unión Venezolana en el Perú, Óscar Pérez.

Esta tarde, el presidente Martín Vizcarra anunció que, a partir del 15 de junio, para ingresar al Perú los venezolanos deberán contar con pasaporte, además de haber obtenido una visa humanitaria tramitada en los consulados del Perú en Venezuela.

“Nos genera mucha preocupación este anuncio, porque la crisis humanitaria se exacerba y el éxodo de venezolanos continúa. Más de la mitad de los venezolanos que buscan salir del país no cuentan con un pasaporte y los más pobres serán los más afectados, porque no van a priorizar la obtención de un pasaporte por encima de la comida”, dijo Pérez a Gestion.pe.

Sin embargo, dijo comprender la naturaleza de esta decisión tomada por el Gobierno e hizo un llamado a la comunidad venezolana a mantener la calma mientras se espera que las instituciones relacionadas con los asuntos migratorios en el Perú brinden más detalles sobre esta decisión.

En Venezuela resulta muy difícil obtener un pasaporte, explicó Pérez, quien detalló que por la vía regular este trámite cuesta unos US$ 180 y tarda un año y medio. Para obtenerlo en dos o tres meses y acelerar su salida del país, los venezolanos tienen que pagar entre US$ 2,000 y US$ 5,000, algo que pocos logran.

“La obtención de pasaporte es un trámite absolutamente controlado por las mafias, que exigen estas sumas desorbitantes que muy pocos venezolanos pueden pagar”, manifestó.