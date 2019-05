Tubino: Fuerza Popular no tiene los votos para decidir sobre inmunidad parlamentaria

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, afirmó que su agrupación política no cuenta con los votos necesarios para decidir sobre un replanteamiento o eliminación de la inmunidad parlamentaria.

“Algunos pensaron que se iba a dividir nuestra bancada y no es así, más bien se está fortaleciendo, ya les preocupa. Nosotros tenemos 55 votos, pero no tenemos los votos para ser quienes decidan ese tema”, aseveró ante la prensa.

Esta declaración la dio en alusión a lo planteado por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien refirió que para abordar un cambio en la inmunidad parlamentaria, se requieren 87 votos en dos legislaturas, por lo que eso solo “sería posible con el apoyo” de Fuerza Popular.

“Para replantear o eliminar la Inmunidad Parlamentaria se requieren 87 votos en dos legislaturas. Por eso, solo sería posible con el apoyo de la bancada mayoritaria de Fuerza Popular. La Inmunidad no debe convertirse en Impunidad”, escribió Salaverry en sus redes sociales.

Además, indicó que con la actual conformación del Congreso, no existen los votos suficientes para eliminar la inmunidad parlamentaria.

“Quiero ser objetivo, tampoco quiero venderle falsas expectativas a la población, decirle que sí efectivamente deberíamos eliminar la inmunidad suena muy bonito y seguramente el público me aplaudiría, pero dada la conformación actual del Congreso, eso no va a ocurrir”, agregó.

Al respecto, Carlos Tubino manifestó que “a título personal” la inmunidad parlamentaria “es importante” para proteger a los legisladores que cumplen sus labores de fiscalización e investigación dentro del Parlamento.

“Yo a título personal soy de las personas que pienso que la inmunidad parlamentaria es importante por todo lo que he visto acá en 8 años. Sí pienso que es importante cuando se hacen investigaciones y que haya una protección, quienes se meten en estos problemas que la verdad, si no hubiera inmunidad no se podría investigar en el Congreso”, refirió.