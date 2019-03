migración Trump pedirá US$ 8,600 millones para el muro fronterizo en el presupuesto de 2020

Según el Washington Post, en su presupuesto para el año 2020, Trump quiere destinar US$ 5,000 millones del presupuesto del Departamento de Seguridad Interior y US$ 3,600 millones del Pentágono a su proyecto de muro fronterizo.

