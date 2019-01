Tribunal de Honor de CAL: Resolución sobre Chávarry adolece de vicios y no se puede ejecutar aún

Fernando Vidal, presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima (CAL), se pronunció sobre la medida cautelar dictada por el Comité de Ética de dicho organismo que suspende la colegiatura del fiscal de la nación, Pedro Chávarry.

"La medida cautelar no está prevista en el estatuto y tampoco en los reglamentos del CAL, él (Ayala) está alegando como fuente el Código Procesal Civil pero eso es discutible y, en todo caso, habrá que analizarlo en su momento", declaró.

En ese sentido, manifestó que el Tribunal de Honor se pronunciará sobre la procedencia o no de una medida cautelar como la dictada contra Chávarry.

Un segundo aspecto que analizará el Tribunal de Honor es si el CAL tiene injerencia sobre el Fiscal de la Nación, que preside un organismo autónomo establecido en la Constitución Política del Perú.

"Y el tema más importante de todos es que el CAL tiene que ceñirse a las garantías del debido proceso. No se trata de una defensa del doctor Chávarry sino que se trata de la preservación de un proceso que debe llevarse con las garantías que establece la Constitución", afirmó.

Vidal aseguró que Walter Ayala está "excediendo sus funciones" al notificar la resolución contra Chávarry, ya que es algo que le corresponde a la Junta Directiva del CAL, por lo que pone al CAL en una situación "en la que se deben revisar muchas cosas".

"No podría decirle si es aplicable o no (la medida cautelar) porque eso lo va a analizar el Tribunal de Honor en su momento. No podría adelantar opinión", dijo.

Asimismo, confirmó que Chávarry puede apelar la medida cautelar y el tema pasa automáticamente al Tribunal de Honor del CAL. "Si el apela, la medida cautelar entonces no se puede aplicar, no se puede ejecutar hasta que decida el Tribunal de Honor", añadió.

Asimismo, mencionó que en este momento la colegiatura no se puede suspender aún porque "tiene que verse si está admitida y consentida" por el propio interesado y si recurrirá a la apelación.

"Sanciones de este tipo no están previstas en el estatuto ni en los reglamentos del CAL. Lo que está previsto es, cuando se trata de causas muy graves, la expulsión del abogado, su separación temporal, una suspensión en el ejercicio de su profesión o una amonestación, son las sanciones previstas", detalló.

Además afirmó que la resolución no está consentida y por eso no se puede remitir a la Junta Nacional de Fiscales Supremos.

Recusación

"Quisiera aclarar algunas cosas y lo primero es la recusación que formuló Chávarry contra Walter Ayala (presidente del Comité de Ética) y no fue anteriormente sino que él (Ayala) no informó sobre la recusación", declaró a Canal N.

Indicó que el Tribunal de Honor tomó conocimiento de esa recusación por una comunicación que hizo el presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú al CAL.

"En conocimiento de la recusación le solicitamos al doctor Ayala que se abstuviera de participar en el procedimiento disciplinario que se había abierto al doctor Chávarry", indicó.

Acusó a Ayala de llevar adelante el procedimiento sancionador "contra viento y marea" y ha conseguido las firmas para su aprobación.

"Esa resolución adolece de vicios", subrayó.

También dijo que no es cierto que la recusación se haya presentado luego de redactarse la resolución sobre Chávarry.

"Recién el 30 de noviembre, el Tribunal de Honor resolvió que (Ayala) se abstuviera del procedimiento iniciado contra Chávarry pero la recusación venía de antes del 28 de noviembre. Tan es así que él había guardado silencio sobre la recusación y nunca dio cuenta de la recusación", subrayó.

Precisó que el trámite de esa recusación continúa para seguir lo establecido en el estatuto del CAL y mañana se le informará a Ayala sobre la resolución que le otorga el derecho a defenderse para refutar las acusaciones de Chávarry.

"De esa manera, el Tribunal de Honor podrá resolver sobre la recusación", acotó.