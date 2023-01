El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales Saravia, informó que cuentan con una carga procesal de 5,000 casos pendientes de ser atendidos, por lo que anunció que su institución ejecutará medidas para reducirla.

“Atacaremos esa carga procesal bajo 2 líneas: una la cuantitativa; vamos a redoblar los esfuerzos para sacar todos estos casos, pero también desde el punto de vista cualitativo vamos a trabajar nuestra jurisprudencia constitucional para que sea una jurisprudencia clara, sencilla, que llegue no solamente a los abogados sino también a los justiciables”, dijo Morales durante su presentación en el inicio del año jurisdiccional del TC.

En esa línea , indicó que el tribunal tinene como finalidad que sus sentencias irradien a todo el sistema jurídico a fin de que se consolide la convivencia en el Estado constitucional de derecho.

Además, indicó que se establecerán los contactos y compatibilidades informáticas con el Poder Judicial para que dicho sistema y el del Tribunal constitucional operen de forma conectada.

Asimismo, anunció que presentarán un proyecto de ley para reformar parte del código procesal constitucional y reducir el número de casos pendientes de atención.

“Para poder hacer frente a esta carga procesal, presentaremos, en uso de nuestra iniciativa legislativa, un proyecto de ley en reforma de algunos artículos del código procesal constitucional para poder agilizar y resolver con mayor celeridad estos casos”, añadió.

Implementación de segunda sede

El magistrado Morales Saravia indicó que este año buscarán implementar la sede del Tribunal Constitucional ubicada en el distrito de San Isidro, dado que la que se encuentra en Cercado de Lima no es la más apropiada para cumplir con sus labores, informó Andina.

“El Tribunal Constitucional tiene una precariedad en su local. No entramos los 200 trabajadores. Defensa Civil ha dicho que no podemos estar aquí, estos locales no tienen ventanas, la gente no puede regresar por temas del covid”, precisó.

Precisó que el local de San Isidro solo necesita cambio de cableado, pintura y una remodelación mínima a costo cero, con sus propios recursos. “Debe entrar en funcionamiento. Nosotros esperamos poder recibirlos en ese otro local”, puntualizó.