Mientras continúan los cuestionamientos a la permanencia en el Ejecutivo del jefe del Gabinete, Guido Bellido, y del ministro de Trabajo, Iber Maraví, pese a sus supuestos vínculos con el terrorismo, se suma ahora la designación del nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Luis Fernández Latorre.

¿La razón? El funcionario acumula 28 investigaciones en su contra por su paso en la PNP (1997-2020). (ver las claves).

Fernández Latorre fue indagado por haber agredido a un alumno de la PNP, a quien le ocasionó una lesión en el oído izquierdo. Por ello, en agosto del 2001 recibió una sentencia por abuso de autoridad, con la consecuente reclusión militar.

Respecto a los procesos en su contra, Fernández Latorre manifestó que hubo arbitrariedad en las sanciones que le impusieron.

Este lunes Fernández respondió a las acusaciones y dijo que no tiene investigaciones en su contra.

“Nunca he sido investigado por un acto de corrupción. No tengo ningún antecedente penal, judicial ni policial […] Soy una persona fiel y cumplidora de la ley. Así como cumplo la ley, me gusta que las personas la cumplan”, señaló a Exitosa.

Medidas

El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, sostuvo que preocupa seriamente dicho nombramiento y tendrá que ser llamado definitivamente al Congreso para que brinde explicaciones.

Añadió que no se puede jugar con temas que afectan a la seguridad nacional. “Estamos de mal en peor, nos vamos hundiendo cada vez más”, refirió.

“Hay que llamarle la atención al presidente Pedro Castillo y al primer ministro que realizan nombramiento de personas sin la idoneidad adecuada”, apuntó el también secretario de la Comisión de Defensa Nacional.

El legislador de Acción Popular, Luis Aragón, criticó su incorporación al Gobierno. “Esta designación es un error más del presidente Castillo. No puede nombrar en la DINI a una persona con estos antecedentes”, refirió a Gestión.

Aragón indicó que, ante esta situación, la comisión de Inteligencia debe citar al ministro del Interior, Juan Carrasco, y al propio titular de la DINI, en el más corto plazo.

“Esto podría ser una causal de posible interpelación al ministro del sector (Juan Carrasco)”, advirtió.

En la misma línea , se ubicó el legislador de Avanza País Juan Burgos, quien señaló que Fernández Latorre debe explicar ante el Congreso sus antecedentes, los que resultan preocupantes para alguien que va a ocupar una posición tan importante y que maneja información sensible de seguridad nacional.

Por su parte, el congresista de Fuerza Popular Eduardo Castillo manifestó que su bancada deberá evaluar si coinciden con citar al nuevo jefe de la DINI.

Añadió que le preocupa que el poder haya sido tomado por simpatizantes del Movadef, mientras que el presidente se ha cerrado en un silencio inexplicable.

En tanto, el legislador de APP Roberto Chiabra dijo en “Agenda Política” que Fernández Latorre desconoce el sector de inteligencia.

En esa línea, instó al mandatario a reflexionar y cambiar su decisión.

LAS CLAVES

- Carrera. José Luis Fernández Latorre ejerció la carrera policial desde 1997 hasta diciembre del 2020. Integró la División de supervisión y control de la Sub Comandancia General PNP, Dirección de Criminalística, Dirección de Seguridad Integral, entre otras.

- Profesión. Es abogado con maestría en derecho constitucional.

- Denuncias. Se le investigó por el presunto cobro de cupos a transportistas de Chota en el 2005.

- Ebriedad. Se le sancionó por “haberse dedicado al consumo de bebidas alcohólicas y haber ingresado a la comisaría de José Leonardo Ortiz en estado etílico”, informó Epicentro.

- Detención. Se le investigó por la supuesta detención a José Villegas sin ceñirse a disposiciones superiores e incluso pretender investigarlo por actos que no son competencia policial.

- Descuido. Se le indagó por permitir que un documento que contenía información sobre un robo agravado y una muerte importante se deteriore al lavar su auto él mismo.