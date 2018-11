¿De qué se trata la Caja 2 de la empresa Odebrecht?

El día de hoy IDL Reporteros reveló que el ex presidente Alan García recibió 100 mil dólares proveniente de la Caja 2 de la empresa brasileña Odebrecht por conceptos de una conferencia para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP). Este hecho complicaría la situación legal del dos veces ex mandatario, para quien el Ministerio Público ya pidió un impedimento de salida del país.

Cabe preguntarse, entonces, ¿en qué consistía la Caja 2 de la constructora brasileña y por qué es tan importante en las investigaciones del Caso Lava Jato?

La Caja 2 fue una división creada por la empresa Odebrecht específicamente para el pago de sobornos y financiamiento no declarado a partidos políticos en los países en los que dicha constructora operaba.

Según detalló en una audiencia el 2017 el patriarca de la familia, Emilio Odebrecht, padre de Marcelo quien fue detenido por el Caso Lava Jato y hoy cumple prisión domiciliaria, esta "caja 2" siempre existió en la empresa.

"Eso [la Caja 2] fue el modelo reinante en el país, no es algo reciente; solo a partir del 2014 o 2015 hubo impedimento, existió siempre, desde la época de mi padre, en mi tiempo y también con Marcelo", detalló.

Emilio Odebrecht explicó, en aquel entonces, que primaba una normativa en el manejo de los fondos no declarados en la contabilidad oficial por parte de su empresa, para el financiamiento de campañas políticas: "O no aportábamos a nadie o aportábamos a todos".

Bajo la dirección de Marcelo Odebrecht, la empresa amplió sus operaciones en Latinoamerica y con ello también su estrategia ilícita para la adjudicación de obras públicas, por esa razón creó el Departamento de Operaciones Estructuradas cuya principal función era la administración de esta Caja 2, cuyo uso era para fines ilícitos.

Sin embargo, el dinero de la Caja 2 provenía también de actos ilícitos, puesto que el dinero ganado con sobrecostos en diversos proyectos era el que se reinvertía en esta caja para utilizarse en coimas y aportes a partidos políticos.

Esta procedencia del dinero ilegal es la base en la que se sostiene la hipótesis de la fiscalía peruana para sus investigaciones por lavado de activos a diversas personalidades políticas vinculadas con el Caso Lava Jato por haber recibido aportes de esta, como son los casos del ex presidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, así como el de la hoy detenida lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Por esta razón, el hecho de que el ex presidente Alan García haya podido recibir US$100.000 de dicha procedencia complica su situación, puesto que al haber recibido fondos de origen ilícito podría ser pasible de una investigación por lavado de activos, esto sin considerar las pesquisas que ya se ciernen contra el líder aprista por el caso de la Línea 1 del Metro de Lima, por el que cumplen prisión preventiva diversos ex funcionarios de su segundo gobierno, entre ellos su ex viceministro de Transportes Jorge Cuba.