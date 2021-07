Ha generado controversia el anuncio del Ministerio Público de que el caso de la presunta organización criminal ‘Los Dinámicos del Centro’, que involucra a dirigentes de Perú Libre, será asumido en segunda instancia por el fiscal Rafael Vela Barba, a cargo de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en delitos de Lavado de Activos, y coordinador nacional de las fiscalías especializadas en ese delito.

El economista Manuel Romero Caro afirmó que el magistrado Vela Barba, no ha dado resultados como coordinador del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público al no llevar a ninguno de los líderes políticos y ex funcionarios públicos investigados por presuntamente recibir coimas de Odebrecht a juicio para que se les dicte una condena. Por ende, recalcó que Vela Barba no garantiza que el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ avance en su despacho.

“La fiscal Bonnie Bautista a cargo del caso ‘Los Dinámicos del Centro’ tiene dos años investigando y ya pudo obtener todas las pruebas como audios de la Diviac y la ruta del dinero de esta presunta organización criminal y por ello creo que debe mantenerse en el caso y no el señor Vela Barba, quien tiene más de cinco años investigando a políticos como Keiko Fujimori y no hay ninguna acusación, también a los Humala–Heredia tienen más de siete años como investigados. Otro ejemplo es el caso de Martín Belaunde Lossio, quien pese a todos los indicios nunca fue acusado y ya está en libertad”, dijo.

Asimismo, Romero Caro señaló que el pretexto de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de que la Fiscalía de Huancayo, donde se encuentra el despacho de Bonnie Bautista no cuenta con los recursos necesarios para continuar con su investigación y por eso trasladará el caso a Rafael Vela Barba “no resiste cualquier lógica”.

“La fiscal de la Nación dice que la Fiscalía de Huancayo no tiene presupuesto ni recursos, pero tranquilamente puede solicitarlos. Lo que ocurre es que cada vez que aparece un caso mediático, el fiscal Vela y su equipo son los que quieren tomarlo para ganar más protagonismo. Este caso de presunta organización criminal está alcanzando a Vladimir Cerrón y la candidata a la vicepresidencia Dina Boluarte y el aspirante a presidente Pedro Castillo, quien seguro tendrá que explicar de donde salieron sus gastos millonarios de campaña”, explicó.

Especialista en casos de lavado de activos

Por su parte, el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado recalcó que Vela Barba “garantiza que el caso ‘Los Dinámicos del Centro’ avance porque es uno de los mejores fiscales especialistas en casos de lavados de activos que hay en el país”.

“Conozco a Rafael Vela desde mi época de procurador Ad Hoc en el caso Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, y en esa época era juez penal y debo decirle que los respetábamos muchísimo y no era un improvisado. Ha guiado un equipo de fiscales como los del Equipo Lava Jato, cuyo trabajo es reconocido por la procuraduría de Brasil, porque el caso peruano del caso Odebrecht es quien más ha avanzado en comparación con otros países de la región”, aseveró.

Sobre las críticas porque ninguno de los políticos y ex funcionarios investigados por las presuntas coimas y sobornos recibidos de constructoras brasileñas ha llegado a la fase de acusación, Maldonado indicó que las comprende, pero que no las comparte.

“El caso de la señora Keiko Fujimori está llegando a fase de acusación. El fiscal Vela puede llevar el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, y los otros como coordinador del Equipo Lava Jato de manera paralela, todo depende del presupuesto y herramientas que se le den a su despacho. El caso ‘Los Dinámicos del Centro ‘requiere ser asumido por un fiscal con mayor trayectoria y experiencia, pese a que la magistrada Bonnie Bautista ha hecho un buen trabajo”, sostuvo.

Cabe recordar que, de acuerdo a la tesis del Ministerio Público, el caso ´Dinámicos del Centro´ se trataría de una presunta organización criminal, liderada por el fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y otros dirigentes de su agrupación, dedicados a recaudar millonarias sumas de dinero a través del cobro de cupos a funcionarios del gobierno regional de Junín y tráfico de licencias de conducir. Asimismo, la Fiscalía sostiene que parte de este dinero habría sido utilizado para financiar la campaña presidencial de Pedro Castillo.