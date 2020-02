En octubre del 2019, el presidente Martín Vizcarra llegó a 82% de aprobación. Fue el pico más alto de su gobierno y un efecto del cierre del Congreso. No obstante, el impacto de su medida no duró mucho, pues en los tres meses que vinieron no dejó de caer. Perdió 27 puntos.

Ahora, en febrero, el respaldo a la labor del jefe de Estado se elevó a 63%. El sondeo de Pulso Perú, realizado tras las elecciones congresales, revela que la aprobación de Vizcarra subió en todos los estratos sociales, sobre todo en el segmento A/B, donde pasó de 65% en enero a 73%, y en el C, en que creció de 55% a 63%.

En el caso de las regiones, el respaldo al mandatario tuvo su mayor incremento en el sur. Allí creció 14 puntos y se ubicó en 57%. No solo eso, sino que nuevamente la aprobación superó a la desaprobación. Vizcarra, además, creció 12 puntos en el norte.

¿Prioridades?

Tras las elecciones, Vizcarra se apresuró en fijarle una agenda al nuevo Congreso: reformas política y judicial (ver pág. 33). Sin embargo, en el primer lugar de prioridades están los cambios al currículo educativo, según el 26% de peruanos. Esta necesidad llega a 30% en el sector C y a 39% en el oriente.

En segundo lugar, está la reforma judicial con 25%, aunque en el sector A/B llega a 34.7% y en Lima a 31.8%.

Caso Keiko

Finalmente, un 70% se mostró a favor de la nueva orden de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. El mayor respaldo proviene del segmento A/B, con 78.8%, y del D, con 72.4%, así como del sur, con 76.8%.

El 25% se opone a la medida contra la excandidata. Incluso, en el oriente llega a 39.3%.

Para el 69%, la decisión de prisión es justa y está de acuerdo a ley. Esta percepción llega a 72% en los sectores A/B y C, así como en el 78% en el centro del país. Para el 26%, la prisión es injusta.

Pedro Olaechea

Presidente del Congreso

El último mes mantuvo su aprobación en un 25%. El sec­tor qué más lo apoyó fue el A/B, con un 31%. No obstante, bajó en ocho puntos su nivel de desaprobación, de 61% a un 53%. La región que más desaprobó su desenvolvimiento fue la zona centro, con un 61%.

Vicente Zeballos

Presidente del Consejo de Ministros

Un leve cambio. A diferencia de enero, la desaprobación del jefe de Gabinete se redujo en dos puntos pasando de 44% a 42%. Sin embargo, mantiene su aprobación en un 34%. El sector y la región que más lo apoya son el sector A/B y el norte, respectivamente.

María Antonieta Alva

Ministra de Economía

La aprobación de la ministra tuvo su caída más alta. El último mes bajó de 40% a 35% Es el nivel socieconomico A/B el que más la apoya, con un 50%. Pese a que tuvo una caída considerable, su desaprobación se mantiene en 41%.

Edmer Trujillo

Ministro de Transportes

El títular de MTC sigue reduciendo su aprobación. El último mes bajó de 30% a 27%. Lo mismo sucede con su registro de desaprobación, que también se redujo de 50% a 48%, siendo Lima y Callao los sectores que lo jalan con un 48.4%.

Carlos Morán

Ministro del Interior

El 40% de ciudadanos desaprueba la gestión de Morán, y es la zona sur, con un 43%, el sector que más lo rechaza.

Algo diferente sucede en el norte, en esta zona lo aprueba el 36.2%, seguido de Lima y Callao, con 29.3%.

Gloria Montenegro

Ministra de la Mujer

Desde julio del 2019, la ministra subió en 1% su nivel de aprobación, de 39% a 40%. El nivel socioeconómico que más apoya su gestión es el A/B, con un 50%.

Su desaprobación, en cambio, se redujo en tres puntos, de 44% a 41%.

Ficha Técnica

Encuestadora: Datum Internacional

Público objetivo: Hombres y mujeres, de 18 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos.

Margen de error: +/- 2.9%, con un nivel de confianza de 95%. Representatividad de90.8%

Tamaño de la muestra: 1,221 encuestas efectivas

Técnica: Encuesta personal (cara a cara) en hogares.