Tramitar un pasaporte en Venezuela puede costar hasta US$ 5,000 

El presidente de la ONG Unión Venezolana, Óscar Pérez, comentó que preocupa a los inmigrantes venezolanos la restricción dictada por Perú -desde el 15 de junio- de contar con pasaporte y una visa humanitaria para autorizar el ingreso de venezolanos.

Al respecto, comentó que en Venezuela es sumamente complicado tramitar un pasaporte, que puede llegar a costar hasta US$ 5,000 .

"Nos preocupa las medidas dictada en Perú por lo difícil que resulta tramitar un pasaporte en Venezuela. Para que tengan un idea: tramitar un pasaporte puede llegar a costar entre US$ 2,000 a US$ 5,000 por eso es que nos preocupa (la decisión de Perú) cuando la situación en Venezuela sigue agravándose de una manera dramática, pero también comprendemos la naturaleza de esta decisión ya que el presidente tiene que mantener la seguridad y el orden interno del país", explicó en RPP Noticias.

En esa línea, comentó que facilita el trámite para la obtención de la visa contar con un pasaporte vencido.

"Desde el mes de enero de este año, el canciller peruano de una manera franca emitió una resolución a través de la cual notificaba que el Perú aceptaba los pasaportes vencidos, convirtiéndose en el primer país en el mundo que los acepta. Cabe precisar, que no vulnera la seguridad del país ya que (el pasaporte tiene) ciertas garantías de seguridad", apuntó.

El representante de la venezolanos en Perú dijo que el próximo lunes se va a solicitar a la Cancillería peruana que se pueda incluir algunas excepciones respecto a la obligatoriedad de presentar el pasaporte.

"Específicamente para que se permita entrar con cédula o partida de nacimiento a los niños, niñas, adolescentes, mujeres en estado de gestación, adultos mayores y enfermos crónicos que es la población mas vulnerable ", manifestó.

Anotó que la decisión de Perú tendrá un impacto sobre todo a la población más pobre de Venezuela, que no tiene la posibilidad de poder acceder a un pasaporte.​ "Un medico en Venezuela está ganando alrededor de US$ 20 al mes, mientras que una persona de escasos recursos su salario está por el orden de los US$ 7 al mes, por lo que jamas va a poder tener pasaporte", explicó.

Cabe precisar que, de acuerdo a datos del Ministerio del Interior, al 15 de mayo permanecen en el Perú 796,838 ciudadanos venezolanos.

Mientras que -de acuerdo a la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)- Colombia es la nación que recibe a un mayor número de migrantes con 1.3 millones de venezolanos; seguido de Perú con 768,000 y en tercer puesto se ubica Chile con 288,000 venezolanos.