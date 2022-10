El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se negó a pedir disculpas a los medios de comunicación por no haber permitido la presencia de prensa nacional en la conferencia de prensa el martes 11 de octubre en Palacio de Gobierno.

En la conferencia de prensa que brindó el Gabinete este miércoles 12 luego de la sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno, Torres reiteró que solo recibieron a medios internacionales el martes a pedido de ellos.

“Aquí no tengo que pedirle disculpas porque no le he faltado a la prensa. El hecho de que anoche se haya realizado esta conferencia de prensa solamente con la prensa internacional es porque fuimos informados que la prensa internacional exigía una conferencia de prensa solamente con ellos. Con ustedes lo estamos teniendo ahora”, respondió ante la posibilidad de que pida disculpas por el incidente del martes.

Cabe indicar que la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) ha rechazado haber pedido algún tipo de “exclusividad” en la conferencia de prensa del miércoles, en respuesta a las explicaciones dadas desde el Gobierno.

Acabo de escuchar al PM Aníbal Torres asegurar que la #APEP pidió "exclusividad" para la conferencia de #PedroCastillo del martes. Que nuestro gremio exigió eso. Como Presidente de la APEP aclaro q sus dichos son inexactos. Va nuestra versión: #Prensa pic.twitter.com/qp8QMkSYlw — luis jaime cisneros (@ljcisneros) October 12, 2022

Aníbal Torres resaltó que él no pide disculpas a la prensa porque él no responde “incluso” cuando lo atacan día y noche.

“A mí en realidad no me van a humillar porque yo no ofendo a nadie, a ningún ciudadano. Para mí, merece respeto incluso cuando ven los congresistas, cuando me atacan algunos, ¿yo salgo a contestar igual? No. Yo no ofendo a ningún ciudadano. Yo no ofendo a Willax que me ataca día y noche”, replicó.