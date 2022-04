Aníbal Torres, presidente del Consejo de Ministros, atacó a la prensa, al Congreso y a las empresas, en un discurso que promovió la división entre Lima y regiones, sin presentar medidas concretas ante la paralización de Cusco ante la protesta de la población por alza del costo de vida. Incluso se refirió a reformas del sistema de justicia, cuando está procesados por los órganos de la justicia los sobrinos de Pedro Castillo, acusados de actos de corrupción.

¿Qué dijo Torres? Ante la demanda de la población que “no todo lo va hacer Pedro Castillo”.

“Los que vivimos en las ciudades comemos del servicio y del sacrificio del campesino, pero aún así ha sido despreciada la salud cuando las grandes mayorías pidieron salud. Si no tienen dinero simplemente se mueren, no hay otra salida nunca, hubo una atención de la salud para las grandes mayorías”, dijo.

Luego, reiteró que el gobierno de Castillo “es del pueblo” y de las mesas de diálogo se encuentran “muchas soluciones”. “De estás mesas de diálogo salió como resultado la dación de un Decreto Supremo por el cual se dispone que los productos lácteos sean fabricados con leche fresca y ya no con leche en polvo o que se use una pequeñísima cantidad. Acaso eso no beneficios nuestros campesinos”.

Recordó que otra de las medidas aprobadas desde el Gobierno es el uso del guano de los islas para los campesinos ante el alza del precio de los fertilizantes.

“Hemos presentado un proyecto al Congreso impidiendo los monopolios, oligopolios, las especulaciones. Acaso eso no es lo que nos perjudica a todos los peruanos especialmente a la clase pobre ya la clase en pobreza extrema”, dijo.

En esa línea, atacó a la prensa calificándola de “ultraderecha” por dar a conocer las investigaciones en marcha en el Ministerio Público al círculo íntimo de Castillo, vinculados a actos de corrupción en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

“Ven ustedes como nos atacan noche y día con cualquier pretexto. Están dolidos (la prensa) por eso porque ellos los titulares de estos monopolios, de estos oligopolios, por supuesto se ven afectados Y tienen razón de reaccionar, pero frente a esa reacción también nosotros tenemos que ejercer una acción ”, comentó.

“La prensa nos ataca todos los días y tiene razón de atacarnos porque estamos afectando a sus intereses”, dijo. “Los que estamos en el Ejecutivo, nadie nos va a regalar nuestros derechos sino nos unimos y estamos peleándonos entre nosotros”, mencionó.

Sobre los pedidos de interpelación presentados en su contra en el parlamento, dijo que -atacándolos- no han querido reconocer el triunfo de Castillo, promoviendo su vacancia.

“Que me van a censurar así será. No hay que desconocerse facultad (de los parlamentarios). Lo que se debe desconocer es el hecho de que el primer día que asumió Pedro Castillo, se insiste en la vacancia presidencial. Tu dinero y el suyo se utiliza para que estos señores hablen sobre vacancia noche y día”.

-Defensa a Castillo-

Ante las evidencias de actos de corrupción que se indaga desde la Fiscalía, el premier acusó que “los otros” son los corruptos.

“Quiénes tratan de corrupto a Pedro Castillo, son los verdaderos ladrones que han robado miles de millones al Perú. O sea a todos nosotros, esos del club de la construcción, esos no atacan a Pedro castillo, ellos quieren que Castillo salgan rápidamente y sus ministros salgan rápidamente pues sus ministros son un peligro ya que pueden hacer realidad una ley que modifica la Constitución prohibiendo los monopolios, oligopolios y las posiciones dominantes”.

En otro momento, pidió “levantarse conjuntamente” con el gobierno “para terminar con la economía subsidiaria del estado”.

“Petroperú debe comprar o debe alquilar grifos para vender la gasolina a precios bajos. Por supuesto teniendo un ingreso, pero un ingreso razonable. No lo que ganan ahora los gritos”,

“Señores griferos el Perú no va a aguantar toda la vida. El Perú tiene un pueblo que está despertando y reconquistando sus derechos por supuesto estamos por conquistar esos derechos pacíficamente sin agredir a nadie”, dijo.

Ante ello se mostró a favor de modificar el artículo 162 de la Constitución que habla sobre los derechos adquiridos y establecer el artículo 103 de la Constitución que habla sobre los derechos consumados.

“No se dejen llevar por aquellos economistas que dicen que nosotros los abogados no sabemos de economía la mejor realidad está en la ley”.

