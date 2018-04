Torres: El gabinete Villanueva está formado por gente que no busca "la foto"

El congresista fujimorista Miguel Ángel Torres reconoció que no conoce a muchos de los integrantes del gabinete ministerial presidido por César Villanueva, pero eso le hace pensar de que se trata de profesionales que “no están buscando la foto”.

En entrevista con Canal N, refirió que tras una revisión de la hoja de vida de los nuevos ministros, se trata de “personas solventes”.

“Para serles sincero, conozco muy poco de ellos (de los ministros) y creo que es bueno. Tengo la impresión de que es gente que no está buscando la foto, sino que es gente que veo que es solvente profesionalmente. Creo que nos puede traer una gran sorpresa este Gabinete”, mencionó.

Asimismo, refirió que en el gobierno se pasó de tener "un gabinete de lujo a un gabinete de trabajo".

"Es un gabinete de chamba, de verdaderamente ponerse en los zapatos del ciudadano y tratar de priorizar la agenda que ellos están pidiendo", dijo.

Respecto a que la mayoría de perfiles son técnicos y solo dos políticos, Torres manifestó que “el presidente (Martín Vizcarra) es un gran político, tiene una muñeca política interesante y el premier también lo tiene”. Sostuvo que esta puede ser una combinación oportuna.

Además, dijo sentir "pena" por la salida de la ex ministra de Economía, Claudia Cooper, ya que se trata de “una excelente profesional técnica”, que impulsó el proyecto de ley que reemplazó el DU 003.

“Me llevo la mejor apreciación por ella, entiendo que por un tema de costo político no puede estar dentro del Gabinete, pero valgan verdades sí le reconozco el trabajo que hizo. Entonces, cuando veo este gabinete, me hace pensar mucho en ella, en el sentido en que es un perfil técnico, que no va a estar desesperado tratando de encontrar la foto, sino que se va a dedicar a hacer lo que corresponde”, precisó.

Finalmente, agregó que si el Ejecutivo decidiera solicitar una delegación de facultares, podrían estar dispuestos a darlas.

“Hay una apertura total, que incluso si nos solicitaran una delegación de facultades estaríamos dispuestos a hacerlo”, dijo.