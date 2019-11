El fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas participó en la audiencia en la cual el Poder Judicial evaluó el pedido de impedimento de salida del país en su contra como parte de las investigaciones por presuntos vínculos con Los Cuellos Blancos del Puerto. En la audiencia, pese a que su defensa anunció que se allanan a la medida restrictiva, negó que se le pueda imputar el haber cometido algún acto ilícito.

“Soy absolutamente inocente. Estoy siendo víctima de persecución y por eso me he allanado a las medidas que la fiscalía solicite. Si la fiscalía cree que se debe dictar la medida (de impedimento de salida del país) para una mejor investigación, me someto, no tengo ningún inconveniente”, dijo ante la prensa el fiscal supremo.

Tomás Gálvez aseguró que la investigación a cargo de Pablo Sánchez contra él se basa en hechos “abolutamente lícitos” que fueron registrados en conversaciones telefónicas con el exjuez supremo César Hinostroza, actualmente en España afrontando un proceso de extradición y presunto cabecilla de Los Cuellos Blancos del Puerto.

“Si a partir de hechos absolutamente lícitos se desenvuelve toda una imputación por medio del Código Penal, incluyendo organización criminal, ¿qué debo pensar? Si se elabora una imputación sobre hechos lícitos para solicitar medida limitativas de derechos, para tenerme procesado, es una persecución”, añadió el fiscal investigado.

Esta mañana, en la audiencia del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, el magistrado Hugo Núñez Julca anunció que se pronunciará sobre el pedido de impedimento de salida en el plazo de ley.

El pasado 8 de agosto, el mismo juez declaró fundado el requerimiento fiscal de impedimento de salida del país por ocho meses contra Gálvez Villegas, así como contra el exintegrante del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velásquez.

Sin embargo, la defensa del fiscal supremo presentó un recurso de apelación al sostener que se vulneró el derecho del procesado al juez imparcial. De igual modo, argumentó que no se detallaron los fundamentos para sostener que el fiscal supremo obstruiría la investigación o escaparía de la acción de la justicia.

Por ello, el Poder Judicial dispuso que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria convoque a una nueva audiencia a fin de que el pedido fiscal sea nuevamente evaluado.