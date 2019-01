Tomás Gálvez: "Yo nunca he respaldado al fiscal Pedro Chávarry"

El fiscal supremo Tomás Gálvez aseguró que "nunca ha respaldado" al fiscal de la nación, Pedro Chávarry, quien dio marcha atrás en la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato.

"Yo nunca lo he respaldado (a Pedro Chávarry). Yo he dicho, desde un primer momento, que fui uno de los más sorprendidos con estos hechos de que estaban dejando sin efecto el nombramiento de Vela y Pérez y yo consideré que no era el momento oportuno y no era pertinente", enfatizó.

Gálvez fue uno de los fiscales supremos eligió, por aclamación, a Pedro Chávarry como fiscal de la nación en junio del año pasado.

Indicó que hasta la tarde de hoy no se había convocado la reunión de la Junta de Fiscales Supremos, ya que eso le corresponde al fiscal Pedro Chávarry.

"Yo he solicitado que se convoque a la junta para ahora o para mañana, y me parece que también lo han hecho el doctor (Pablo) Sánchez y la doctora (Zoraida) Ávalos pero todavía el fiscal de la nación no ha convocado", enfatizó.

Ante la ratificación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, el fiscal supremo precisó que en la reunión de los fiscales supremos ya no se abordaría su pedido de apelación debido a que el tema ha quedado resuelto.

Además mencionó que la Junta de Fiscales Supremos no tiene que abordar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para declarar en emergencia al Poder Ejecutivo, ya que eso "debe seguir su trámite en el Congreso".

"Me parece que el contenido (del proyecto de ley) es abiertamente inconstitucional, de tal forma que yo no creo que eso tenga futuro", declaró en Canal N.

Además señaló que en la agenda de la junta no se puede tocar un eventual pedido de los fiscales supremos para que Chávarry renuncie a su cargo.