Tras asegurar que el Poder Judicial y el Ministerio Público están tomados por “gente interesada” en encubrir a la empresa brasileña Odebrecht, el fiscal supremo Tomás Gálvez aseguró que dar dinero en campaña con la expectativa de ganar obras en el futuro “no es corrupción”.

“Los que reciben [aportes] tenían que saber el origen delictivo y eso no es así. Y en consecuencia no se va a poder calificar como lavado de activos. El pitufeo es otro delito, porque ellos entregan plata, pero no quieren aparecer como donantes porque tienen la expectativa de ganar obras en el futuro. Eso no es corrupción”, manifestó.

“La forma como presentan (estos casos) aparece gravísimo, pero yo le aseguro que sobre eso no habrá ninguna condena pues eso no es delito”, subrayó en entrevista en Radio Nacional.

Por otro lado, Gálvez refirió que los Cuellos Blanco existen en el Callao, pero que ya todos están presos. "También en el CNM, todos ellos están destituidos”, afirmó.

Asimismo, señaló que confía en que la Junta Nacional de Justicia lo ratificará en el cargo. “En la Junta hay gente razonable, formal, académica y esa gente va a entender mi caso, de que no tengo absolutamente nada que ver. Todas son invenciones de un sector de la prensa mediática que tiene interés en encubrir a Odebrecht. Me han inventado eso y no quieren que esté en el sistema de justicia porque sabían que yo iba a denunciar y perseguir a los encubridores de Odebrecht”, añadió.

Del mismo modo, Gálvez Villegas reiteró que ha trabajado con César Hinostroza por un año en la Academia Nacional de la Magistratura y que el audio donde le pide al exjuez supremo que ayude al fiscal anticorrupción Walter Delgado era para darle “un consejo”.

"Yo puedo llamar a quien se me da la gana, yo lo estaba llamando para que apoye a un amigo que estaba en estado de depresión, dándole un consejo [a Walter Delgado]. [César Hinostroza] era mi amigo y también de Walter Delgado", subrayó.

Finalmente, Tomás Gálvez aseveró que los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato debían determinar los actos de corrupción, los sobornos y las colusiones en los contratos con las empresas brasileñas, a fin de identificar a los funcionarios que recibieron coimas.

“Se hizo otra cosa periférica, como abundar en recabar información para determinar los apoyos, auspicios y contribuciones a las campañas electorales. Le aseguro que sobre eso no va a haber ninguna condena porque eso no es delito. Todos los codinomes y la información que se presenta rimbombante a la prensa es intrascendente”, remarcó.

Cabe indicar que el fiscal supremo denunció a Rafael Vela y José Domingo Pérez por los supuestos delitos de falsedad ideológica, peculado y encubrimiento en el marco de la devolución de los S/ 524 millones a la empresa brasileña Odebrecht producto de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

El 18 de noviembre del 2019, el Poder Judicial dictó ocho meses de impedimento de salida contra Tomás Gálvez como parte de la investigación que se le sigue por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal, por los vínculos que tendría con Los Cuellos Blancos del Puerto.