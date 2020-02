El 9 de enero resulta una fecha clave alrededor la demanda que planteó la empresa Odebrecht contra el Estado peruano ante el Ciadi.

Hasta ayer, solo se conocía que ese día se registró una reunión entre los representantes de la constructora, el ahora exprocurador Jorge Ramírez y el entonces ministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu, en la sede del Minem.

Sin embargo, se registró por la noche un segundo encuentro. Ramírez reveló al portal Convoca que fue llamado por el despacho de la titular de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva.

La reunión que se produjo en el Minem, según su portal web, fue entre las 9:20 a.m. y las 10:50 a.m., mientras que la del MEF fue entre las 8:05 p.m. y 8:58 p.m.

Ramírez señaló que al tratarse de un tema especializado, el ministro Liu derivó el asunto al MEF, pues allí está adscrita la Comisión Especial que asume la Defensa del Estado ante el Ciadi (ver en corto).

Durante la reunión, “la ministra me preguntó de qué trataba el tema. Me sorprendió que no estuviera al tanto del tema. Me refirió que el ministro la había llamado”, contó Ramírez a IDL-Reporteros.

También narró que le dijo a Alva que había una propuesta de Odebrecht que consistía en postergar seis meses el plazo de prescripción. “Le mostré el borrador del acta (que los ejecutivos de Odebrecht llevaron a la oficina de Ramírez esa tarde), y me la devolvió para que se la entregue al ministro de Energía y Minas”, añadió.

El exprocurador señaló que manifestó que ese era un asunto que tenían que evaluarlo entre los ministros, que no era un tema de su competencia.

Según señaló, los asesores de la ministra de Economía “aseguraron que ese era un tema que debía verlo el Sicreci, la Comisión Especial que asume la defensa del Estado ante el Ciadi”, pero que su titular, Ricardo Ampuero, se encontraba de viaje.

Luego, Alva le dijo que “lo iba a transmitir a la comisión especial para su evaluación”.

Sicreci y Vela

El 10 de enero, Ramírez acudió al despacho del fiscal Rafael Vela, así como el representante de Odebrecht, Ricardo Weyll.

De acuerdo con fuentes de IDL-R, Weyll le entregó a Vela y a Ramírez el borrador del acta propuesta. “En determinado momento, Vela y el procurador salieron de la sala de reuniones y fueron a la oficina de Vela para hablar a solas, por teléfono, con Ricardo Ampuero (que estaba en París)”. Este aceptó que le correspondía ver el tema, pero que la compañía debía presentar un documento por escrito, de manera formal.

Ampuero les dijo que llegaría la próxima semana a Lima y que ahí podrían reunirse con Vela y Ramírez. Luego se produjo dicho encuentro, relató el exprocurador.

Las declaraciones de Ramírez ratifican que tanto el Minem, el MEF como la Fiscalía conocían de las intenciones de Odebrecht de demandar al Estado, que se materializaron el último 22 de enero.

Precisamente, la constructora, en una carta dirigida al fiscal Vela, el 22 de enero del presente, señaló que antes de decidir la demanda, “intentó llegar a un acuerdo tanto con el Ministerio de Energía y Minas, como con el MEF, pero que al no tener éxito, la compañía no tuvo otra alternativa que presentar la demanda arbitral ante el Ciadi”.

Las omisiones de Alva

El 7 de febrero, Alva negó que se haya reunido con representantes de Odebrecht para discutir la demanda arbitral.

En esa línea, explicó que la vía formal para ese tipo de temas está a cargo de la Comisión Especial del Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (Sicreci).

Sin embargo, la ministra no se refirió a la reunión que sostuvo con el exprocurador Ramírez, el 9 de enero. Así como tampoco al encuentro que posteriormente tuvo el presidente de Sicreci con Vela y Ramírez.

En Corto

Detalle. ¿Qué es el Sicreci? Es el Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales. Se encuentra a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Está presidido por Ricardo Ampuero Llerena, quien asumió el cargo en abril del 2016.

De acuerdo al portal del MEF, actualmente cuenta con diez arbitrajes en trámite.