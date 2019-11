Debe cancelarse Tía María. Marco Arana, integrante de la Comisión Permanente, consideró que el Gobierno debe tomar la decisión política de cancelar el proyecto minero ‘Tía María’ debido a que no existen las condiciones para que salga adelante el proyecto extractivo.

“El Gobierno tiene que encontrar la manera y la decisión política de cancelar este proyecto (Tía María) porque no tiene condiciones para hacerse. Lamentamos que el Consejo de Minería no haya escuchado los argumentos técnicos que había respecto a la incompatibilidad de actividades”, comentó a Ideeleradio.

También dijo que “el Ministerio del Ambiente estuvo ausente en el tema de las observaciones del primer EIA" y que no dijo nada, “y ahora recién resucitan para decir vamos a un diálogo”.

"Pero ¿para qué? ¿para abrir la puerta con la llave que le han dado a Southern con la licencia de construcción?”, aseveró.

En otro momento, dijo que la empresa debería declarar inviable el proyecto e incluso planteó un arbitraje internacional.

“La empresa no quiere entender hasta ahora que ese proyecto no es viable y debe salir. Además, se le haría un favor, incluso para salvaguardar sus propios intereses. Están presentes en 14 regiones, y tienen los permisos de Cuajone, Toquepala en curso, y lo otro es que el Gobierno tome su rol, y el Gobierno no está para garantizar solamente el derecho privado, sino el bien público”, afirmó.