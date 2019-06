Tía María: Dan ultimátum a gobernador de Arequipa para reunirse con agricultores

Los agricultores del valle de Tambo invitaron nuevamente al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, a reunirse con ellos el próximo jueves 27, a fin de dialogar sobre el proyecto minero Tía María.

El portal Elbuho.pe informó que en caso el gobernador no acuda será declarado persona no grata en dicho lugar, según acordaron en reunión los dirigentes y opositores al proyecto.

El último martes, los agricultores solicitaron una reunión con Cáceres para conocer su posición sobre el proyecto, así como expresar su desacuerdo a la mesa de diálogo que coordina el gobernador con el Gobierno.

Sin embargo, la autoridad no asistió alegando una carga en su agenda de trabajo y envió como representante a su asesor Rodolfo Abarca y un equipo de funcionarios.

Licencia social

Por la mañana, Cáceres indicó que mientras no exista licencia social no puede darse ninguna autorización a Southern Perú para llevar a cabo el proyecto Tía María.

Sostuvo que la mesa de diálogo fue comunicada en su momento a los alcaldes de Islay y que el propósito de ella es buscar evitar un nuevo conflicto y más muertes.

Aunque, indicó que la agenda no sería programado por el Gobierno Regional sino por las autoridades locales de la provincia.

“Yo no soy el que da la licencia de construcción. Mi posición ha sido completa y real. Le he dicho al presidente de la República no dé la licencia de construcción si no hay licencia social, converse con la población del valle de Tambo, conversar no significa pactar ni obligar”, indicó.