Tía María: Alejandra Aramayo señala que proyecto minero debe ir pero no con Southern

La congresista de Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, se manifestó de acuerdo en que se ejecute el proyecto minero Tía María pero con una empresa distinta a Southern.

Consideró que la empresa debería dar un paso al costado y ceder la ejecución del proyecto a otra empresa, “con mayor reputación”, informó el Búho.

La principal razón, según la congresista, serían los años de conflicto y la muerte de siete personas durante estos enfrentamientos. Además, la ineficacia de la empresa para solucionar los problemas sociales.

Añadió que si finalmente le otorgan la licencia de ejecución a Southern, deberían pedirle que construya dos represas en Arequipa para combatir la problemática de falta de agua.

Si bien es cierto el gobierno nacional y regional son los encargados de la gestión de esas obras, dijo que no se puede confiar en las instituciones estatales teniendo como antecedente lo ocurrido con la represa de Paltuture, y el tiempo que tiene sin concretarse.

“En el país existen proyectos mineros por más de 60 mil millones de dólares, Tía María representa el 1.4% del total. Yo creo que la minería no solo es necesaria, sino que es una obligación”.

Cuestiona a gobernador

Alejandra Aramayo criticó al gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, por no tener, según dijo, una postura clara frente a los problemas de la región. Según su punto de vista, esto genera una paralización en Arequipa.

“ El gobernador dijo primero que Tía María no va, ahora dice que posiblemente, también afirmó que la adenda 13 no se pagaría, ahora dice que tal vez. En mi opinión la autoridad regional (Cáceres Llica) tiene que tomar decisiones, que diga si va o no va”, declaró.