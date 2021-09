Este domingo “Panorama” dio a conocer el testimonio de una exempleada de la Municipalidad de Huamanga en Ayacucho que estuvo atrapada durante la toma de dicha entidad en una movilización liderada por el hoy ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví.

La testigo que decidió mantener su identidad en reserva indicó que Maraví incitó a la violencia y puso en riesgo su vida en la manifestación que encabezó el 1 de julio del 2004.

“Yo vi a Maraví. No podemos estar gobernados por personas que tienen manchadas las manos. No doy la cara por temor. He visto la muerte, atravesar el fuego, ver todo incendiado, qué pensarías tú con todas tus amigas atrapadas”, relató.

“La parte más afectada de la Municipalidad fueron las oficinas que dan puerta a la calle. Lo más triste y penoso fue cuando quemaron los documentos, los muebles. En la desesperación nos tuvimos que ir a un lugar en donde no nos maten. Sentíamos que nos iban a matar a pedradas o machetazos”, manifestó.

El pasado 29 de agosto se dio a conocer un atestado policial del año 2004, hasta ahora inédito, en el que se formula denuncia penal contra Maraví por el delito de terrorismo, en la modalidad de instigación, por un hecho sucedido en julio de ese año en Huamanga por una protesta magisterial cuando era dirigente del Sute de Huamanga (Ayacucho).

El 1 de julio del 2004, como consigna el atestado 007-2004-Dirtepol-rp-Divicote/a, dirigentes de distintos gremios sindicales de la provincia de Huamanga entre ellos Maraví “previa coordinación, se ‘dividieron y ubicaron estratégicamente’ dentro de la ciudad de Huamanga

El documento indica que los hechos generaron “zozobra, alarma y terror dentro de la población ayacuchana, habiéndose cumplido con ellos el primer presupuesto legal del delito de terrorismo, puesto que con ello se creó ‘el efecto de agitación, zozobra, alarma y terror’ en la población ayacuchana”.