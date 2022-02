La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, remitió un oficio a la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez para solicitar un informe con la opinión favorable de la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV), por el DL que regula la tercerización laboral.

“Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez expresarle mi extrañeza por la publicación del Decreto Supremo N° 001-2022-TR, que modifica el Reglamento de la Ley N° 29245 y del Decreto Legislativo N° 1038, que regulan los servicios de tercerización laboral, el cual ha sido publicado con fecha 23 de febrero de 2022 de manera intempestiva en una Edición Extraordinaria del Diario Oficial, sin haberse discutido en el Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo”, se detalla en el oficio.

Asimismo, la congresista precisa que no se habría considerado la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas y otros sectores que se ven afectados, como Energía y Minas, Comercio Exterior y Turismo, Agricultura y Producción.

“En este sentido, al amparo del artículo 69 del Reglamento del Congreso de la República, le solicito me haga llegar un informe que contenga la opinión favorable de la Comisión de Coordinación Viceministerial (CCV), y el Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante, de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 063- 2021-PCM, que desarrolla el Marco Institucional que rige el Proceso de Mejora de la Calidad Regulatoria y establece los Lineamientos Generales para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio Ex Ante”, precisó.

Cabe precisar que este análisis al que hace mención la congresista es un proceso que permite el análisis previo, sistemático e integral para identificar, evaluar y medir los probables resultados, beneficios y costos de alternativas de solución (regulatorias y no regulatorias).