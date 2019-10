Miguel Pérez Arroyo, abogado del excongresista José Luna Gálvez, consideró como una medida desproporcionada el allanamiento a la vivienda de su defendido, investigado por la fiscalía en el marco del caso OAS. Agregó que la medida los dejó “sorprendidos”.

“Creo que hay un tema de desproporción -me da la impresión- respecto a esta medida. No hay que olvidar que una diligencia de allanamiento domiciliario es una diligencia constitucionalmente protegida y no puede llegarse a ella de la manera más liviana posible. En ese sentido, nos hemos quedado sorprendidos con esta medida”, afirmó en Canal N.

Este martes, el juez Jorge Luis Chávez Tamariz del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, declaró fundado el pedido fiscal de allanamiento y registro de once inmuebles, entre los que se encuentran las viviendas del exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio; el excongresista, José Luna Gálvez y la exfuncionaria de Lima, Giselle Zegarra. Asimismo, locales de la universidad Telesup de propiedad de Luna Gálvez.

Pérez Arroyo señaló que -a partir de lo verificado- no se ha encontrado ningún documento relacionado a la investigación del caso OAS.

“Lo que se espera de esta diligencia es que se recojan todas las documentaciones y demás cosas que resulten pertinentes para la investigación y lo que se ha verificado -a partir de la defensa- es que nada de lo que hay, en términos de hallazgos documentarios, guardan relación con la investigación, pero eso es un tema que lo va a definir en su momento la fiscalía”, sostuvo.

Como se recuerda, según un aspirante a colaborador eficaz, Luna Gálvez habría utilizado su institución universitaria Telesup, como fachada para justificar transferencias a Castañeda Lossio por presuntos aportes que habría recibido de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht.

Al respecto, Pérez Arroyo detalló que se han entregado todos los documentos y reportes bancarios que justifican los pagos realizados por José Luna al exburgomaestre.