El próximo jueves, el pleno del Tribunal Constitucional discutirá la ponencia presentada por la magistrada y presidenta de este órgano, Marianella Ledesma, a la demanda de conflicto competencial sobre la moción de vacancia presidencial por incapacidad moral, la que fue interpuesto por el Poder Ejecutivo contra el Congreso el último 14 de setiembre.

La ponencia plantea declarar fundada en parte la demanda competencial y, en consecuencia, declarar que el Poder Legislativo ha hecho un uso indebido de su competencia respecto a la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral.

Pero también propone declarar improcedente la demanda en el extremo que se solicita garantizar el ejercicio de las competencias como presidente de la República de Martín Vizcarra Cornejo, lo que -en la práctica- impediría que retorne a la presidencia.

El Tribunal Constitucional fundamenta su posición -según se lee en la ponencia que se discutirá- señalando que el Congreso hizo un ejercicio irregular de su competencia cuando admitió a trámite la Moción de Orden del Día 12090, porque esta se basó en hechos interpretables, sustentados únicamente en información periodística.

“Por tanto, dicho acto devino en inconstitucional, ya que, al no tratarse de hechos claramente determinados, el Presidente de la República no podía ejercer una debida defensa a su favor a fin de demostrar que en su caso no se había configurado el supuesto de incapacidad moral”, detalla.

