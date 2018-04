La defensa del expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia , presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un hábeas corpus que busca suspender la prisión preventiva que cumplen - por más de ocho meses- por presunto delito de lavado de activos.

En un inicio la Fiscalía de la Nación aseguró que antes que termine el 2017 iba a presentar la acusación para los Humala Heredia; sin embargo, a la fecha no se tiene noticias.

"El Tribunal Constitucional , que deberían pronunciar entre hoy y mañana. En julio del 2017 nos dijeron que el caso estaba cerrado y que estábamos a punto de acusar. Han pasado ocho meses y medio en que Ollanta Humala y su esposa están en prisión preventiva y van continuar porque el propio fiscal viene impulsando diligencias; a pedido declaraciones de un grupo de brasileños, está pendiente que lleguen a nuestro país declaraciones que ya brindaron algunos brasileños como Marcelo Odebrecht de manera tal que está pendiente algo vital, la entrega del informe final de los peritajes", mencionó Wilfredo Pedraza, uno de los abogados de la expareja.

"Hay diligencias pendientes y nosotros estimamos que el fiscal debe tomar su decisión cuando se agoten las investigaciones y no cuando el fiscal Rafael Vela quiera hacerlo. Hay nuevas diligencias que se pueden incorporar al juicio oral, pero no se puede prescindir de aquellas que el fiscal está impulsando. pensamos que el fiscal Vela no tiene competencia para pronunciarse si un caso es maduro o no. Eso le corresponde privativamente al fiscal Germán Juárez. El fondo del tema es competencia privativa del fiscal Juárez", insistió.

Agregó que el hecho que Rafael Vela haya conocido en segunda instancia la apelación de prisión preventiva no lo habilita para ser "fiscal indagador o toma de decisiones" porque así lo prohíbe la ley orgánica del Ministerio Público.



