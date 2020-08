La secretaria de la comisión especial a cargo de la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Tania Rodas (Alianza para el Progreso), estimó este martes que en el mes de octubre el Parlamento estaría designando a los nuevos integrantes de dicho organismo.

La legisladora explicó que el próximo miércoles 2 de setiembre, el grupo de trabajo que integra someterá a votación su reglamento y un plan de trabajo para llevar a cabo el concurso público que permita la elección de nuevos magistrados que reemplacen a los seis integrantes del TC que ya cuentan con mandato vencido.

“Estimo que en octubre ya vamos a elegir a nuevos magistrados del TC. El próximo miércoles que haya la votación para el plan de trabajo y el tema del reglamento, voy a proponer que esta comisión tan importante se declare en sesión permanente”, sostuvo en diálogo con RPP.

“Tenemos poco tiempo, entonces, el Perú necesita tener nuevos magistrados dado que ya se venció el plazo de seis magistrados y nos vamos a ajustar a la ley que norma la elección de los nuevos tribunos”, señaló al recordar que el proceso será meritocrático.

Tania Rodas se comprometió a estar vigilante ante posibles intereses en dicha comisión y detalló que el trabajo se realizará de manera colegiada, ya que existe “un equilibrio” entre las fuerzas políticas ya que el grupo de trabajo está integrado por un congresista por cada una de las 9 bancadas.

“Tengo la certeza y la convicción, muy independiente de quien sea el presidente, el vicepresidente o el secretario, que todos tienen el poder que le da el Congreso para poder emitir y dar sus opiniones dentro del Reglamento que se va a aprobar”, manifestó.

“Somos nueve miembros titulares en la comisión, en ese sentido, hay un equilibrio de poderes. Yo creo que los jugadores se ven en la cancha y en sus acciones. Estar ahí [en la comisión] me da la responsabilidad de velar para que haya esa vigilancia. No me caso con nadie”, añadió.

Este lunes, la congresista María Teresa Céspedes, vocera del Frepap, cuestionó durante la sesión del pleno del Legislativo la elección de la mesa directiva de la comisión especial para elegir los postulantes al TC, la cual estará presidida por Rolando Ruiz (Acción Popular) e integrada por José Vega (Unión por el Perú) y Tania Rodas (Alianza Para el Progreso).

“La lucha contra la corrupción, acabo de escuchar, qué bien que se diera lo mismo en este Parlamento, lo que resulta que el señor José Vega, de UPP, anteriormente propone al señor José Luna, de Podemos, a que integre la mesa directiva para el TC y ahora el señor Luna, de Podemos, propone al señor Vega. La jugada está clara con el aval en el juego, con la venia de Acción Popular y Alianza Para el Progreso”, criticó.

Esto, luego que la comisión especial eligiera por 5 votos contra 3 la lista encabezada por Ruiz que fue presentada por el congresista José Luna Morales (Podemos Perú). La alternativa, que era una lista encabezada por María Cristina Retamozo de Frepap, solo obtuvo 3 votos.