La congresista Tamar Arimborgo (Fuerza Popular) fue elegida como titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte para el periodo legislativo 2019-2020, la cual fue instalada este lunes en el Congreso de la República.

Al asumir la sesión, la legisladora aseguró que escuchará todas las posiciones de los integrantes de este grupo de trabajo y propiciará puentes a fin de llegar a consensos, pese a sus ideas personales.

“En democracia, la pluralidad de ideas no se censura. Tengo mis ideas personales, las he expuesto. Como presidenta, escucharé desde una posición de respeto y propiciaré puentes entre los integrantes de esta comisión, ya que representan a diferentes vertientes políticas. Esa es la labor que hoy se me ha confiado”, afirmó.

Tamar Arimborgo destacó que todos los miembros de la Comisión de Educación, pese a sus discrepancias, tienen algo “en común”: “el bienestar” de los niños y jóvenes del país.

“Podemos discrepar en muchas cosas, pero lo que tenemos en común es que pensamos en el bienestar de nuestros niños y jóvenes. Con educación de calidad, tendremos mejores ciudadanos, tendremos mejores peruanos”, manifestó.

La congresista fujimorista detalló que los resultados alcanzados por las reformas en el sector educación, “no son lo que quisiéramos” y expresó su preocupación por la calidad del sistema educativo.

“Los resultados alcanzados hasta hoy no son los que quisiéramos tener. Datos preocupantes según el estudio del Foro Económico Mundial, [indican que el] Perú ocupa el puesto 127 en calidad del sistema educativo de 137 países”, dijo.

Además, manifestó que continuarán con el seguimiento a las conclusiones de la investigación realizada por dicho grupo de trabajo, sobre errores en el material educativo.

“Haremos seguimiento a las conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada sobre materiales educativos de la gestión pasada, realizada con la educación básica regular, textos con errores tipográficos y pedagógicos con contenido inapropiado, de naturaleza sexual e ideológica”, acotó.

Este grupo de trabajo tiene en la vicepresidencia al congresista Lucio Ávila (Cambio 21) y en la secretaría a Eloy Narváez (APP).