El congresista por Perú Libre Germán Tacuri Valdivia, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, aseguró que no está a favor de la propuesta del ministro de Cultura, Ciro Gálvez, de eliminar el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para que sus funciones sean tomadas por los ministerios de la Producción y de Cultura, respectivamente.

“En principio, estoy en contra de que se elimine el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo porque no es lo adecuado en esta coyuntura donde se busca a reactivación económica de país. La propuesta es una opinión del ministro Gálvez, aún no hay nada definido desde el gobierno del presidente Pedro Castillo. Eso se tendrá que discutir”, precisó.

En esa línea, Tacuri, congresista por Perú Libre, señaló que su grupo de trabajo citará a los ministros de Cultura y de Comercio Exterior y Turismo, además de todos los expertos sobre estos sectores para intercambiar puntos de vista y los impactos de costo y beneficio que puede ocasionar la desaparición del Mincetur.

“Aquí los positivo es que se ha creado una corriente de opinión de ex ministros del Mincetur que han señalado los logros de este sector en los últimos 20 años. Si no nos reunimos en la comisión que presido, nos podemos reunir con el mismo presidente Pedro Castillo porque hay un trato horizontal. Como digo, inicialmente yo estoy en contra. Eso no quiere decir que soy un opositor frontal. Pero desaparecer un ministerio trae la desactivación de oficinas y de sus marcos legales y reguladores”, indicó.

Corredores turísticos y de exportación

El presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo anunció que su grupo de trabajo convocará a los pequeños y grandes exportadores del país y los gremios de turismo para establecer los mecanismos que puedan simplificar los trámites burocráticos que les permitan reactivarse y potenciar sus productos y servicios.

“Se harán mesas técnicas y descentralizadas para convocar a todos los gremios. Queremos analizar la manera de crear corredores turísticos que a su vez sean corredores de exportación al igual que el corredor minero. Además, es necesario revisar la normativa vigente en materia de exportación para hacerla más ágil, en especial para los pequeños exportadores. Queremos que ellos apuesten por el cooperativismo. Hay que agilizar los trámites, pero sin perder la calidad en servicios y productos”, dijo.

Tacuri añadió que, por ejemplo, hay productores de los Valles de los Ríos Apurímac Ene y Mantaro (Vraem) que necesitan exportar sus productos de cacao y café, y requieren apoyo y asesoría, al igual que varios productores en todas las regiones del país.

“Mi comisión estará abierta a escucharlos. En octubre hay una feria internacional de café en Estados Unidos y merecen exponer sus productos en este evento para abrir nuevos mercados”, afirmó.

Revisar los TLC

Al ser consultado sobre si su grupo de trabajo revisará los tratados de Libre Comercio (TLC), Tacuri sostuvo que es necesario revisar los tratados ya firmados y los que se pretende concretar con países como India y Turquía, pero cuyas negociaciones se vieron afectadas porque el sector textil peruano teme a esta producción.

“Sabemos que el sector textil ha sido uno de los afectados con estos tratados al no poder competir en igualdad de condiciones con productos importados. Hay que leer los marcos legales de estos tratados de Libre Comercio, y no hay que tenerles miedo a modificar lo que puede caminar mejor”, sostuvo.

Agregó que lo que se quiere de estos tratados es que atiendan a todos y no solo a un sector. “Hay tratados de libre comercio que no permiten exportar a los medianos y pequeños empresarios si es que estos no llegan a las diez toneladas en sus productos, y para ello pueden apostar por el cooperativismo”, finalizó.