El Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) se pronunció en redes sociales para asegurar que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, nunca ha sido afiliado de este gremio y para acusarlo de mentir al negar vínculos con el Conare-Sutep.

Durante la interpelación que se llevó a cabo hoy ante el pleno del Congreso, Iber Maraví negó ser fundador o integrantes de la junta directiva del Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución (Conare) Sutep.

“No he sido fundador ni integrante de dicha junta directiva [...] eleigda en un Congreso Nacional en Huancayo en el 2003 elegida por los Sute (sindicatos unitarios de trabajadores de la educación ) regionales del país que decidieron no estar bajo la dirección del Comité Ejecutivo Nacional del Sutep”, aseguró el ministro en su presentación.

En respuesta, el Sutep señaló que Maraví Olarte “miente” al decir que no fue fundador o integrante. “En el estatuto de fundación (2003) figura como vicepresidente de la mesa directiva”, señaló el sindicato al compartir una copia digital del mencionado documento donde se lee, al final, el nombre de Iber Maraví como vicepresidente de la mesa directiva del Conare.

En el reglamento del Conare Sutep de su fundación, Iber Maraví figura como vicepresidente de la mesa directiva.

“Iber Maraví nunca ha sido afiliado o dirigente de nuestro sindicato en ninguna de sus bases orgánicas, como afirma en su interpelación. Él siempre ha estado vinculado al Conare y eso es fácil de demostrar”, manifestó Sutep en Twitter.

'@congresoperu, @iber_maravi NUNCA ha sido afiliado o dirigente de nuestro sindicato en ninguna de sus bases orgánicas, como afirma en su #interpelación. Él siempre ha estado vinculado al CONARE y eso es fácil de demostrar. pic.twitter.com/qrURCBzkiT — SUTEP (@SUTEP_Peru) September 30, 2021

Esto es en respuesta directa a lo que mencionó el ministro de Trabajo al asegurar que toda relación que tuvo con el Conare fue como parte del Sute Regional de Ayacucho.