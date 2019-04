Susana Villarán será citada por tercera vez al Congreso

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán será citada por tercera vez ante la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso para el 8 de mayo.

Según informó RPP Noticias, el presidente de este grupo de trabajo, Miguel Elías (Fuerza Popular) manifestó que la exalcaldesa deberá presentarse ante una nueva citación para que detalle sobre la ejecución del Proyecto Línea Amarilla y la negociación y suscripción del contrato Vías Nuevas de Lima.

Susana Villarán, quien estaba citada para este lunes, se justificó por no acudir ante la comisión del Congreso por motivos de salud.

De esta manera, Susana Villaran justificó su inasistencia al congreso. Será citada nuevamente para el 8 de mayo @canalN_pic.twitter.com/fkeCU5r1RM — Jimmy Chinchay (@Jimmychinchay) 29 de abril de 2019

Quien también fue citado por segunda vez y tampoco se presentó sin justificación alguna fue José Miguel Castro, ex gerente de la Municipalidad de Lima, por lo que su tercera citación será de grado o fuerza.

El grupo de trabajo parlamentario planea consultarles a ambos ex funcionarios por el reajuste de tarifas de peaje en los proyectos Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima.

Como se recuerda, la ex alcaldesa se refirió este fin de semana por primera vez a las declaraciones del ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata quien confirmó la entrega de US$ 3 millones para la campaña por el No a la revocatoria.

Al respecto, indicó que se reservará a responder solo en el ámbito jurisdiccional “para esclarecer con mi defensa legal todo aquello que sea necesario para establecer que no he cometido los delitos de cohecho, lavado de activos y otros que me imputan”.