Caso Villarán: Revelan correos entre exregidor Augusto Rey y representantes de OAS

Una serie de correos electrónicos revelan coordinaciones entre Augusto Rey, exregidor de la Municipalidad de Lima y uno de los rostros visibles de la campaña del No a la revocatoria de la exalcaldesa Susana Villarán, con representantes de la empresa brasileña OAS.

Según el programa 'Panorama', Rey, quien fue contratado como asesor de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada (GPIP) de la comuna capitalina en 2011, mantuvo varias conversaciones vía e-mail con Alfredo de Assis Ribeiro Filho, representante de la constructora brasileña en 2012.

Así, un correo que data del 7 de febrero de 2012 y enviado por el representante de OAS a Rey dice a la letra: "Hola, Augusto. José Miguel [Castro] me llamó ayer por teléfono para hablar de los temas más importantes y de corto plazo, ora en curso. Me cobró la firma del acta".

Preguntado sobre qué significa el "cobro de la firma del acta", Rey señaló: "Yo no puedo saber qué conversaciones habrán tenido la alta dirección o la oficina del gerente municipal [José Miguel Castro] donde yo no he tenido ningún sitio".

Otro correo enviado por André Bianchi, de Vía Parque Rímac, el 2 de febrero de ese mismo año, a Augusto Rey también señala: "Augusto, queremos firmar la acta [sic] hoy día. Por favor se informe cómo está el proceso dentro de la mml [Municipalidad Metropolitana de Lima] […] Si firmamos hoy día, mañana hacemos el depósito a ustedes".

Horas después, Bianchi vuelve a insistir ante Rey por e-mail: "Augusto, estoy acá con el Banco estructurador de la financiación externa y están me preguntando sobre la acta. Crees que puede me enviar la acta, aun que todavía no esté firmada por las dos partes?". Cuarenta minutos después Rey respondió: "Acta enviada".

Sobre este segundo e-mail, Augusto Rey aseguró que se trata de un correo público institucional y de un "diálogo transparente que no oculta nada", pues está relacionado directamente "al cumplimiento de un contrato".

"Mi rol era en la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada y desde allí cumplía las funciones que se me solicitaban para que el contrato de concesión, firmado el 2009, se implementara", alegó el exregidor metropolitano.

Más revelaciones



Asimismo, más e-mails enviados por Augusto Rey revelan la existencia de un equipo de trabajo de campo de la Municipalidad de Lima, liderado por Jaime Mercado Cussiánovich. El exregidor le pide a OAS apoyo para la "caja chica" y el pago de los salarios de los integrantes de dicho equipo.

Fue Mercado quien respondió a Rey, Marisa Glave y Martha Agüero en otro correo: "Augusto, recibí de André [Bianchi] 3000 dólares americanos como caja chica. Los gastos están debidamente registrados. Igualmente contamos con un fondo que nos permite terminar el año holgadamente".

Otros correos enviados por Rey a Juan Pacheco, funcionario de Línea Amarilla; y al propio De Assis Ribeiro Filho revelan pedidos inusuales, como 15 mil panetoncitos navideños para una chocolatada y donación de juguetes, respectivamente.

Cabe indicar que en el 2011 Villarán suscribió con OAS un acta donde se comprometió a ampliar la concesión del proyecto Línea Amarilla de 30 a 40 años