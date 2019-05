Fiscalía: Susana Villarán recibió US$ 10 millones de Odebrecht y OAS Según la información recogida por la Fiscalía, la empresa Odebrecht entregó US$ 3 millones, mientras que OAS la suma de US$ 7 millones.

La exalcaldesa Susana Villarán llamó a la gente de Odebrecht para pedir la contribución para la campaña del No. (Foto: USI) . (Foto: USI) (Foto: USI)