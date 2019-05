Susana Villarán: OAS aportó US$ 4 millones a su campaña por la reelección

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán no solo recibió US$ 6 millones de Odebrecht y OAS para la campaña por la No Revocatoria en 2013.

De acuerdo al pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Villarán, José Miguel Castro y otras cuatro personas, se revela que OAS también aportó US$ 4 millones para la campaña de reelección de la exburgomaestre en 2014.

Gestión accedió al documento de 300 páginas. El fiscal Carlos Puma, del Equipo Especial Lava Jato, revela que Villarán solicitó, a través de José Miguel Castro, el aporte de US$ 4 millones a Leo Pinheiro, entonces presidente de OAS en Brasil.

Pinheiro aceptó debido a que Castro le había dicho que “por el tamaño del proyecto (Línea Amarilla) era lo que le tocaba pagar" . El mandamás de OAS pidió a Leonardo Fracassi, otro ejecutivo de la constructora a elaborar contratos ficticios para apoyar a Villarán.

La caja de OAS

El colaborador eficaz N°101-2019 dijo que el dinero para la campaña de la relección era de procedencia ilícita. OAS tenía su “Controladoría”, que es equivalente a la “Caja 2” de Odebrecht.

Esta persona también señaló que el dinero llegaba a través de Alexandre Alves de Mendoca a la persona “Lucho” y para la empresa Ogilvy. “Se entregó US$ 1 millón a una persona de nombre Luis Gómez Cornejo”, indicó el colaborador a la Fiscalía.

En tanto el colaborador eficaz N°105-2019 que la “Controladoría” servía para el pago de coimas de OAS. Se operaba así: Valfredo de Assis llegaba un acuerdo con el funcionario sobornado y luego comunicaba el pacto a Leonardo Fracassi. Este después le pedía a Alexandre Portella, quien se contactaba con el funcionario para el desembolso.

Aportes fantasmas

El fiscal Carlos Puma detectó 39 personas que nunca dieron aportes para la campaña de relección de Villarán, pese a que Marco Zevallos Bueno, entonces personero de Diálogo Vecinal, lo informó así a la ONPE.

Zevallos también comunicó que la campaña solo costó S/ 1.3 millones. Sin embargo, el fiscal Puma concluyó que Villarán gastó en publicidad en medios peruanos más de S/ 3.8 millones.